De estacionamientos para shows al desembarco en Punta del Este: los planes de la app que conecta propietarios con usuarios de garajes

El modelo de negocio de Park and Go, una aplicación lanzada en 2025 por el uruguayo Marcelo Belfer y el argentino Eric Kobrinsky , replica la lógica de plataformas como Airbnb, pero aplicada al alquiler de garajes, buscando resolver las dificultades de encontrar estacionamiento en la capital.

A partir de esta solución los propietarios pueden publicar y monetizar las horas en las que está libre su cochera, poniendo el precio que deseen; los conductores por su parte pueden elegir la opción que les quede más práctica para alquilar por hora, día o mes, con un ahorro en el precio respecto a opciones tradicionales, según señalaron desde el emprendimiento.

Sin embargo, más allá de esta unidad de negocio -que ya cuenta con cerca de 4.000 usuarios y 500 garajes distribuidos en 200 ubicaciones -, los emprendedores desembarcaron en un nuevo destino y están explorando tres nuevas verticales para expandir su posicionamiento y atender nuevas necesidades de los usuarios.

Desde fines de diciembre la aplicación funciona en Punta del Este , donde ya captó sus primeros garajes y usuarios. A través de este desembarco, contó Kobrinsky a Café y Negocios, validaron que “es un caos estacionar en Punta del Este en verano” y que hay muchos eventos y fiestas que también impulsan la demanda.

En este sentido, el emprendedor destacó que el comportamiento del usuario en este destino difiere al de Montevideo. Mientras que en la capital la mayor demanda proviene de personas que buscan estacionar su vehículo durante el horario laboral, en Punta del Este el uso es más estacional y puntual, asociado a estadías por quincena o a visitas de corta duración vinculadas a eventos, salidas gastronómicas o actividades recreativas.

“Muchos de los apartamentos que se alquilan cuentan con una sola cochera y los visitantes llegan con dos autos”, explicó.

Otra diferencia relevante respecto al mercado montevideano es el nivel de precios. En Montevideo el alquiler mensual de un garaje ronda los $4.500 en horario de oficina, mientras en Punta del Este el mismo período supera los $17.000. En el alquiler por hora, la brecha también es significativa: más de $500 en el balneario frente a un promedio de $150 en la capital.

Este desembarco, además, forma parte de la estrategia de internacionalización de Park and Go, que proyecta expandirse a Buenos Aires en el mediano plazo y considera a Punta del Este como un mercado clave para comenzar a conectar con ese perfil de público.

Además, para lo que resta del año, la startup se propuso alcanzar la operación de garajes en 100 ubicaciones dentro de la península, con el foco puesto en la semana de Turismo y en la próxima temporada de verano.

Sumado a esto, la startup está enfocada en posicionar su solución para resolver el estacionamiento de los usuarios que asisten a shows y conciertos, una unidad de negocio que estrenó con más de 50 reservas en apenas dos días durante el concierto de Shakira.

Para profundizar este desarrollo, la empresa busca captar propietarios de garajes en zonas cercanas al Estadio Centenario, al Teatro de Verano y al Antel Arena, y trabaja con un cronograma de los próximos espectáculos como herramienta para focalizar la oferta y capitalizar la demanda asociada a esos eventos.

En ese marco, el cofundador destacó que, en las primeras experiencias con esta unidad de negocio, le sorprendió que la demanda se extienda incluso a más de cinco cuadras del lugar del evento, algo que sucede especialmente entre usuarios que llegan desde zonas como Ciudad de la Costa.

Como otra pata de esta vertical enfocada en estacionamientos para eventos puntuales, la startup cerró también un convenio con una empresa que opera un parking cercano al aeropuerto. A través de este acuerdo, los usuarios pueden dejar su vehículo allí durante toda la duración de su viaje y la empresa se encarga del traslado hasta el aeropuerto y, a su regreso, los pasa a buscar para llevarlos nuevamente hasta su auto.

Otra oportunidad que identificó la startup para fidelizar usuarios y ampliar la oferta de servicios asociados al estacionamiento surge a partir del crecimiento del mercado de autos eléctricos. En una primera etapa, la aplicación incorporará un mapa con los puntos de carga disponibles en Montevideo y Punta del Este, incluyendo dirección, y tipo de cargador. Y aunque esta versión inicial no estará habilitada la reserva ni el pago a través de la app, Park and Go avanza en una alianza con una empresa especializada en la instalación y operación de cargadores. El acuerdo permitiría integrar los sistemas de ambas plataformas y en una segunda instancia que los usuarios puedan reservar y pagar la carga desde la aplicación de Park and Go, mientras que quienes accedan desde la app del proveedor de cargadores podrán, a su vez, reservar un estacionamiento cercano.

Por último, la startup trabaja también en el lanzamiento de una web app orientada a la compra y venta de cocheras, con la que ingresa en una nueva vertical de negocio más vinculada al real estate y con la que apunta tanto a particulares como a inversores interesados en este activo. Este tipo de propiedades, explicó el cofundador, oscilan entre los US$ 15.000 y US$ 30.000 y podrán ser publicadas por inmobiliarias o particulares, con un funcionamiento similar al de plataformas como Mercado Libre.

Como estrategia de lanzamiento, las primeras 50 publicaciones que se inscriban serán gratuitas; a partir de allí, el modelo de ingresos se basará en el cobro de un fee por publicación. El objetivo de Park and Go es tener la herramienta operativa en menos de un mes.

“Entendimos que somos una plataforma que conecta lo que ya existe, conectamos al que tiene un espacio vacío con el que está buscando una solución por trabajo, por hora, por un show, para comprar. El valor que aportamos es la conexión”, finalizó Kobrinsky.