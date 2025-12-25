Expertos prevén "alta demanda" y "saturación"  en la carga de vehículos eléctricos en el este: cómo se prepara la red y qué recomiendan para tener una mejor experiencia

Se acerca la última semana del año y con ella la primera semana de descanso de muchos uruguayos que eligen la costa este como destino de descanso. Para muchos de ellos será el primer verano de ruta a bordo de un auto eléctrico.

En lo que va del 2025 uno de cada cinco autos cero kilómetro vendido en Uruguay fue eléctrico . “Veníamos con un parque automotor cercano a los 8.000 autos y este año vamos a llegar a los 20.000”, precisa Guillermo Novelli , CEO de Mobility Recharge , una de las compañías privadas que integra la red de cargadores eléctricas en Uruguay.

A esto se suma que cada vez llegan más brasileños y también argentinos en autos eléctricos dado que recientemente abrieron su parque automotor a esta nueva tecnología. “Vivo en Punta del Este y puedo afirmar que cada vez se ven más autos eléctricos de turistas”, sostiene el empresario.

Estos factores combinados en una temporada que se proyecta con números récord para el turismo enciende las alarmas de una red de carga de autos eléctricos que no acostumbra a tener altos niveles de exigencia.

“El punto clave es que la gente suele cargar el auto en su casa, pero de vacaciones tiene que usar las redes públicas”, apunta Novelli.

“Cualquier actor del mercado espera que haya saturación en las semanas pico del verano”, destaca el experto.

En este sentido, según relevó Café y Negocios, hay algunas zonas como Punta del Este que están más preparadas-con más cantidad de puntos de carga rápida disponibles- y otras como Rocha o La Pedrera que están más desabastecidas.

“Si bien aumentaron los puntos de carga, es esperable que con toda esa demanda haya congestionamiento”, remarca el titular de Mobility Recharge.

Fuentes de UTE afirmaron a Café y Negocios que esperan alta demanda de cargadores en el este, aunque la empresa pública realizó un despliegue de cargadores en la zona para anticiparse. Entre octubre y diciembre se crearon 14 nuevos puntos de carga en el área- algunos con hasta cuatro cargadores cada uno- distribuidos entre Rocha, Santa Teresa, La Paloma, Punta del Diablo, Castillos, Chuy, Lascano, Maldonado, Piriápolis, Punta del Este y Solanas.

Según supo Café y Negocios, la inversión aproximada por cada cargador instalado ronda los US$ 40.000.

En el caso de Mobility reforzaron cargadores en Punta del Este y próximamente potenciarán los puntos de carga en Colonia y Paysandú.

Recomendaciones para quienes vacacionan en auto eléctrico

Ante el desconocimiento de cómo está la instalación eléctrica de las casas de veraneo y la lentitud de los cargadores domiciliarios que se pueden llevar, la red de carga pública será la principal opción para los usuarios de electromovilidad, pero sin duda se verá sobrecargada.

En este contexto, Novelli recomendó a los usuarios que se descarguen las aplicaciones de todas las empresas de carga (UTE, Mobility Recharge y e-One) para poder estar al tanto de los cargadores disponibles. A propósito, adelantó que se está trabajando para crear un mapa que incluya a todas las empresas operativas para mayor practicidad para el usuario.

“También recomiendo que las cargas rápidas las hagan hasta el 80% de la batería” dado que el primer tramo de carga es el más rápido, luego el cargador baja la potencia para cuidar la vida útil de la batería y eso hace perder tiempo y perjudicar también al resto de los usuarios que necesitan el cargador. “Además es fundamental no ocupar el cargador luego de finalizada la carga”, estima. Esto que es penalizado por la red de UTE no lo es todavía por las empresas privadas que no cobran más a los usuarios que se exceden del tiempo de carga.