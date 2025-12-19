Desde Brasil a Asia: estos son los mercados donde Uruguay buscará crecer en inversiones y exportaciones en 2026

La estrategia nacional para fortalecer el posicionamiento de Uruguay en el mundo tuvo este 2025 un marcado foco en el mercado japonés, uno de los más exigentes y relevantes de Asia. En ese contexto, la participación del país en la Expo Osaka -una feria internacional que durante seis meses reunió a decenas de países para exhibir avances en tecnología, sostenibilidad y cultura- le dejó a el país más de 400 contactos comerciales , vínculos con más de 70 países, visibilidad en el sudeste asiático y puertas abiertas para acceder a nuevos mercados, repasó en diálogo con Café y Negocios Larissa Perdomo, gerente de Marca País de Uruguay XXI.

Además, el stand de Uruguay fue el más visitado de América Latina, y se registró la ratificación del interés inversor de Oji Holdings, que según contó Perdomo manifestó su decisión de seguir invirtiendo en el país y ampliar sus operaciones, tras reuniones con autoridades uruguayas.

Ahora, con el 2026 en la mira, desde Uruguay XXI adelantaron cuáles serán los mercados con mayor proyección durante el próximo año y en qué países concentrarán sus esfuerzos de promoción y atracción de inversiones.

En esta línea, la gerente de Marca País sostuvo que los mercados de Brasil y Paraguay vienen despertando un creciente interés entre las empresas uruguayas, en particular para las pymes , para las cuales el mercado brasileño se presenta como uno de los más accesibles en términos de escala, cercanía y oportunidades. Si bien no se trata de una tendencia nueva, detalló, en los últimos años se han ampliado y diversificado las posibilidades de inserción, incluso en un contexto marcado por el carácter proteccionista de la economía brasileña.

En ese escenario, se abrieron nichos específicos de alto valor agregado, como productos gourmet, vinos, y determinados servicios especializados y licencias de diseño, con casos de fabricantes de muebles en Brasil que han adquirido diseños desarrollados en Uruguay, consolidando así oportunidades concretas para sectores creativos y de mayor diferenciación.

En cuanto a los países en los que se hará foco desde Marca País, Perdomo señaló que Brasil será uno de los mercados prioritarios, apalancado en el buen vínculo bilateral y en la relación del embajador Rodolfo Nin Novoa con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En esa línea, recordó que este año ya se avanzó en un encuentro que reunió a más de 350 empresarios, en el que se presentaron casos concretos de inversión en Uruguay, como Cubo Itaú y Minerva Foods, con el objetivo de mostrar por qué Uruguay resulta un destino atractivo de inversión para las empresas brasileñas.

La estrategia, explicó, apunta a aplicar acciones integrales, combinando la promoción de turismo, cultura, inversiones y exportaciones, y posicionando a Uruguay como un destino cercano, accesible y confiable para el mercado brasileño.

De cara a 2026, y en un año sin participación en grandes exposiciones internacionales como la de Osaka, Marca País se fijó como meta también licenciar 100 empresas bajo sus sistema de certificación, para alcanzar así las 300 compañías, al tiempo que impulsa la estrategia de promoción por sectores con las marcas sectoriales.

En paralelo, desde Marca País, pondrán especial atención en la misión empresarial que acompañará la visita del presidente Yamandú Orsi a China en febrero, donde se prevé la participación de integrantes del directorio. A su vez, prevén el desarrollo de acciones integrales en mercados como Chile, que incluyan turismo, conectividad, exportaciones e inversiones. Si bien también se evalúan iniciativas en Europa, Perdomo aclaró que las restricciones presupuestales obligan a priorizar y maximizar el impacto de cada oportunidad.

Por otra parte, desde Uruguay XXI también identifican la importancia de empezar a trabajar con mercados de la Unión Europea y el Acuerdo Transpacífico ante eventuales acuerdos.

Al respecto, Perdomo explicó que mercados como el europeo imponen estándares muy elevados en materia de certificaciones, por lo que resulta clave acompañar a las empresas en ese proceso para que puedan ser competitivas. En esa línea, señaló que todos los países del Mercosur están avanzando en esa dirección, y que Uruguay debe hacer lo mismo para no quedar en desventaja frente a sus competidores regionales, aunque reconoció que ver los efectos de los acuerdos llevará tiempo.

“Creo que hay que empezar a trabajar en esos mercados para lograr un posicionamiento, pero de concretarse los acuerdos los beneficios no se van a ver el año que viene seguramente”, adelantó.

En cuanto a los desafíos que enfrentan hoy las empresas para posicionarse en el mundo, la gerente de Marca País sostuvo que uno de las principales barreras es el costo de los fletes y la logística, en particular, para acceder a destinos más lejanos. En los mercados regionales, a los que se puede llegar por vía terrestre, este obstáculo pierde relevancia, mientras que en plazas más distantes continúa siendo un factor que puede condicionar la competitividad de las empresas uruguayas.

“Algunos fletes que habían dejado de ir a Argentina y por lo tanto no venían a Uruguay, entonces hay algunos barcos que directamente ya no cargan acá y eso encarece muchísimo el flete“, explicó.

Durante 2025, 80 nuevas empresas obtuvieron su certificación LSQA, ampliando la comunidad de organizaciones que hoy proyectan el sello uruguayo en el exterior. El universo de más de 200 empresas licenciadas se caracteriza por una distribución equilibrada entre Montevideo y el interior del país, una presencia mayoritaria de mujeres en puestos de liderazgo y una amplia diversidad productiva, con un fuerte posicionamiento de sectores como tecnología, turismo, alimentos y bebidas.