El impacto de blockchain en los servicios financieros de Uruguay, la pelea con los bancos, el estigma y una ley "clave"

Para el co fundador de Criptala y TusGiros, Juan Becerra , en la medida en que se avance en regulaciones y se “abra la cancha” para nuevas soluciones tecnológicas y financieras, “va a haber mayor integración” entre la industria fintech y la cripto en Uruguay.

“Lo que hemos visto en los últimos años ha sido una evolución constante en la adopción” de este tipo de soluciones financieras “y un crecimiento constante”, aunque “el cambio a nivel regulatorio puede acelerar esa adopción. Tenemos la convicción de que se va a acelerar más porque si bien tal vez no sea la mejor regulación, va a generar reglas más claras para ciertos jugadores del mercado y le va a dar a las empresas la posibilidad de generar soluciones más amplias y robustas”, indicó Becerra al participar de la sexta edición del Blockchain Summit Global.

Por su parte, el secretario de la Cámara Uruguaya de Fintech (CUF) y CEO de Regum, Rodolfo Grela fue más crítico respecto de la ley que se aprobó —y que dio potestades de regulación al BCU— por entender que no se adecua a la “realidad innovadora” que proponen este tipo de productos y soluciones financieras. “Tratar de meter al Bitcoin o a los productos financieros disruptivos dentro del viejo concepto de lo que es un valor o un security, me parece que es meter por fórceps dentro de una categoría ya existente que estaba redactada en el año ´50 a un producto creado en 2008”, cuestionó.

Si bien como representante de la CUF celebró que “Uruguay avance” en términos regulatorios con una ley que “colabora con el desarrollo de la industria”, a título personal fue más crítico con la normativa.

“Bitcoin nació para ser desregulado, es un escape al descreimiento del sistema financiero que surgió a partir de la crisis del 2008”, indicó Grela y cuestionó que a “eso que apareció como un vehículo desregulado, alternativo y disruptivo”, ahora se lo “meta dentro de la caja de los demás productos para que lo controle el mismo” que a su entender, ocasionó esa desconfianza en el sistema financiero. “El generador del problema es el que tiene que regular la solución. Es naturalmente chocante”, criticó.

Aunque reconoció que la adopción de los criptoactivos es un tema muy sensible para el sistema financiero tradicional y local, para Grela no todo lo que circula dentro del sistema financiero requiere de una regulación específica porque, entre otras cosas, considera que el supervisor cuenta con “escasos recursos” para fiscalizar.

“Me preocupa que estemos todavía sin terminar de entender, tanto por el sistema financiero tradicional, como por los usuarios, como por el regulador, la naturaleza y complejidad del producto y estamos escribiendo cómo lo vamos a regular”, reflexionó.

El abogado especializado en tecnología blockchain y criptodivisas, Pablo Zanneta destacó como positiva la ley adoptada por Uruguay y dijo que “la pelea que hubo entre (la industria) cripto y el mundo financiero (tradicional) durante años, se tiene que zanjar”. En ese sentido, señaló que el país tomó “un camino acertado” que permitirá ver “finalmente tierra sólida” sobre la que va a pararse la industria.

La “pelea principal" es con los bancos tradicionales

Para Grela, la tecnología blockchain y la industria cripto “resuelven un montón de problemas financieros de forma mucho más eficiente y con más bajo costo que las soluciones tradicionales”, es decir, los bancos.

En este sentido, dijo que la principal disputa de la industria fintech y cripto es con el sistema financiero tradicional. “Desde que cripto y blockchain están presentes en el ecosistema financiero sabemos que el swift bancario está condenado a morir, no hay más camino para eso, le ganó, ahora hay una manera más eficiente, más rápida y menos costosa de transferir dinero”, ejemplificó Grela.

“Vivimos en un ecosistema en el cual una de las peleas principales que tenemos es con la banca tradicional. Explicarle a un banco de plaza que estoy haciendo un cambio de Tether por dólares, es causal de cierre de cuenta porque las condiciones comerciales del banco le permitan cerrar la cuenta por discrecionalidad y nos quedamos sin operar. Ahí está la barrera hoy”, criticó el CEO de Regum.

Mercados/inversión/fintech.jpg Foto de Energepic/Pexels

En relación a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociados a estas actividades, Grela dijo que “la industria cripto ha demostrado que tiene mejores procesos para garantizar la procedencia de los fondos que la banca tradicional” y criticó la falta de “apertura del sistema financiero tradicional a utilizar estas tecnologías”.

En una línea similar, Zanneta dijo que el “problema de raíz” está en que en el sistema financiero actual hay “un monopolio en la producción de dinero” y que “no solo se le cierra la puerta a las fintech y a las cripto, sino a los derechos de una parte de la sociedad”.

Por ese motivo, el abogado dijo confiar “en la sabiduría del BCU” para poder “manejar las presiones” del sistema financiero tradicional y “no simplemente dejar una puerta abierta para que el banco le ponga la pata arriba a cuanta innovación se le cruce”.

Sobre este punto dijo que el sistema político “le tiró el fardo” de la regulación al BCU, por lo que dijo que el organismo “tiene que tener mucho cuidado en manejar un montón de intereses y a su vez permitir la innovación. Hay muchos desafíos (regulatorios) para las fintech, los emprendedores y para el Poder Judicial, las Fiscalías. Por el amor de Dios, hay que empezar a preparar mejor a los jueces y a los fiscales que no tienen ni idea de estos temas”, sentenció Zanneta.

"La regulación del BCU puede ayudar"

Sin embargo, para Becerra las fintech que están reguladas actualmente en Uruguay "no están tan ávidas o tan entusiasmadas con trabajar con empresas cripto", debido a "algunos prejuicios" en términos de seguridad y a otros "inconvenientes" que visualizan con la banca tradicional.

Por ese motivo, para el cofundador de Criptala y TusGiros, ese es uno de los motivos principales por los que considera que "la regulación del BCU puede ayudar a quienes hoy no se animan a dar el paso para trabajar con empresas cripto porque intuyen que puede haber ciertos inconvenientes".

_LCM9391.webp Banco Central (BCU)

De acuerdo con Becerra, al tener una regulación y "un marco más claro de trabajo", a las fintech les puede dar esa tranquilidad e impulsarlas a ampliar aún más esa sinergia entre ambas industrias.

La "hipertrofia" de los reguladores, una "gran puerta a golpear" y el "estigma" sobre la industria cripto

Para Grela, la ley aprobada en el país "mata la esperanza de que el que se abra sea el sistema financiero tradicional", la que a su entender "es la gran puerta a golpear". De acuerdo con el secretario de la CUF, los bancos todavía "no están dispuestos" a incorporar internamente "una herramienta que siguen viendo más como competidor que como colaborador. Esa es la gran batalla", señaló.

Respecto a esto, el abogado Zanneta criticó la "hipertrofia de los bancos centrales, indirectamente de las potestades del sistema financiero", dijo que esta es "injustificada" y que "no ha redundado en ningún beneficio" que lo amerite.

"Confío en la sabiduría del BCU de no salirse de los marcos que la ley y la Constitución le mandatan. Creo que han trabajado muy bien hasta ahora y no hay razón para no confiar en ellos. Prendo una vela a que el BCU va a tener la paciencia y la sabiduría de ver hasta dónde liderar", indicó Zanneta.

Por último, Becerra confirmó que "es una realidad que hay mucho prejuicio y mucho estigma sobre la industria cripto", por lo que celebró que la regulación "puede ayudar a mejorar eso, a bajar las barreras de entrada" de nuevos consumidores.

"Esa es la mayor expectativa que tenemos nosotros como empresa. La regulación puede ayudar a que sea un mercado más dinámico donde la gente y las empresas se acerquen más. Está todo dado para que la industria siga creciendo y para que los uruguayos sigan adoptando las criptomonedas como una industria más", reflexionó Becerra.