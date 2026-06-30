Grupo empresarial uruguayo cierra una ronda de US$ 3,5 millones y acelera su expansión regional

Terraflos, un grupo empresarial uruguayo que desarrolla productos de salud, bienestar y longevidad preventiva combinando biotecnología, inteligencia artificial, ingredientes activos y marcas de consumo, anunció el cierre de una ronda Pre-Serie A por US$ 3,5 millones.

La operación fue liderada por los fondos de inversión y capital de riesgo Rainforest Capital, Swiss Pampa y Yaax Capital e incluye además la capitalización de más de US$ 7 millones correspondientes a inversiones estratégicas previas y compromisos de largo plazo . Con esta transacción, Terraflos, fundada por el argentino Facundo Garretón, consolida una inversión superior a US$ 10 millones y alcanza una valuación de US$ 85 millones.

Los fondos, dijeron desde la empresa en un comunicado al que accedió Café y Negocios, serán destinados a acelerar la expansión regional de la compañía, fortalecer su plataforma científica y escalar su ecosistema de marcas y capacidades productivasen suplementos, alimentos funcionales y skincare basados en ciencia.

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Grupo uruguayo Terraflos anuncia la adquisición de la biotecnológica chilena Rubisco para fortalecer su plataforma regional de innovación científica

“Esta ronda valida una visión que venimos construyendo desde el inicio: crear una nueva categoría de compañía latinoamericana capaz de unir ciencia profunda con productos reales, marcas de consumo y escala regional ”, señaló Garretón, fundador y CEO de Terraflos.

Actualmente el grupo opera a través de marcas como Vitalis Navitas, enfocada en suplementos; NutriCo, especializada en alimentos funcionales; y Aurelis, nueva línea de skincare y cosmética de nueva generación. Además, recientemente anunciaron la adquisición de la biotecnológica chilena Rubisco para fortalecer su plataforma regional de innovación científica

El modelo de negocio de la firma busca combinar así marcas de consumo, desarrollo de ingredientes activos, biotecnología, inteligencia artificial, capacidades productivas y expansión comercial bajo una arquitectura de network of teams (modelo empresarial donde las estructuras jerárquicas tradicionales se reemplazan por grupos pequeños, autónomos e interconectados que colaboran de manera ágil).

Con presencia en varios países de América Latina, la compañía está desarrollando una plataforma científica basada en biotecnología, inteligencia artificial y producción sustentable de bioactivos, con foco en suplementos, alimentos funcionales y skincare. Su objetivo es identificar, desarrollar y escalar ingredientes activos y productos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas.

“Creemos que la próxima gran ola de la longevidad será preventiva, y que América Latina tiene una oportunidad única para liderar desde su biodiversidad, su talento científico y su capacidad emprendedora”, sostuvo el CEO de la empresa