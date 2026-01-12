Hotelería, gastronomía e inmuebles: cómo ven la temporada en Punta del Este los operadores y cuánto variarán los precios en las próximas semanas

En algunos hoteles la tarifa se ajustó levemente con respecto a la temporada anterior-entre un 5% y un 10% en dólares- para lograr una mejor rentabilidad. Desde la perspectiva de Analía Suárez , presidenta del Centro de Hoteles de Punta del Este, los hospedajes que pudieron ajustar sus tarifas al alza fueron, sobre todo, los de mayor categoría dado que tienen un servicio diferenciado con respecto a los apartamentos que “son la gran competencia” y cuyas prestaciones se asemejan a la de los hoteles más sencillos, es en este segmento donde hay más oferta y, en definitiva, la competencia es más reñida. “Los de cuatro o cinco estrellas prestan un servicio mejor y lo pueden hacer valer” . En la misma línea, los hoteles de mayor categoría son los que ostentan un nivel más alto de ocupación constante en el pico de la temporada.

Para los días que restan de enero y el mes de febrero, Suárez proyecta niveles de ocupación levemente por encima a los del mismo periodo de la temporada anterior , pero advierte que “dependerá mucho del clima”. “Podés estar muy bien, a precio, todo, pero si el clima complica, la gente decide no venir”, señala la representante de los operadores turísticos y destaca que la falta de penalizaciones a la hora de cancelar las reservas propicia que haya más cancelaciones sobre la fecha cuando el estado del tiempo no acompaña. “Nadie canta victoria”, afirma.

¿Cómo se comportarán las tarifas? Según la referente de los hoteleros bajarán entre un 15% y un 20% luego del 15 de enero y, para febrero, se encontrarán precios “entre 50% y 60% menos que lo que cuesta enero” .

Para Suárez el partido que define si la de 2026 es una temporada convencional o una récord comienza a jugarse recién después del quince de enero. “Hasta ahora todo fue como esperábamos. Eso dependerá de cuánto se extienda la temporada y que sea a precios lógicos”.

El quid de la cuestión para los hoteleros está en la rentabilidad que, hoy por hoy, se ve afectada por el valor del dólar. “En el caso de la hotelería incide mucho porque el dólar está quieto y los costos en pesos suben”, sostiene Suárez y ejemplifica: “yo en mi hotel no llego a facturar lo que facturé en dólares en el año 2018, mientras que los costos en pesos suben periódicamente”.

Los precios de la gastronomía y el aumento del gasto

La sensación térmica del presidente de la Corporación Gastronómica de Punta del Este, Sebastián Raña es que el dinamismo caracteriza esta temporada. Desde su perspectiva, que coincide con la de los operadores turísticos en general, en los primeros 10 o 12 días del año el principal balneario vivió su esplendor. “El que no trabaja en esta fecha, no trabaja nunca más”, señala.

En lo que refiere a los precios de los establecimientos gastronómicos, Raña afirma que en el caso de los asociados a la corporación los ajustes han sido este año únicamente en función de la inflación. “Los precios se han mantenido, pero el espectro es muy amplio. Podés venir a Punta del Este y comer desde $ 800 a US$ 150 por cubierto. El precio promedio que paga un comensal en un restaurante de Punta del Este se encuentra entre los $ 1.500 y los $ 2.300. “Ahí se concentra la mayor cantidad de oferta”, apunta el empresario gastronómico.

Con respecto al gasto de los visitantes, la llegada de propuestas exclusivas con reconocidos cocineros jugó a favor de que se sofisticara la propuesta y de que más visitantes optaran por probar cosas nuevas y salir a comer afuera. En los hechos esto terminó favoreciendo a que los clientes gasten cada vez más en restaurantes.

De cara a las próximas semanas Raña estima que el desenlace del verano para la gastronomía de Punta del Este será similar al del verano 2025. “Considero que se va a terminar cerrando una buena temporada”.

Así evolucionará el precio de los alquileres en el este en los próximos días

El Vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y asesor en inversiones inmobiliarias, Javier Sena, destaca que la temporada comenzó incluso con más cantidad de visitantes que en la temporada anterior y un nivel de gasto per cápita ligeramente superior al del verano 2025.

Entre aquellos propietarios que no ponen su casa en alquiler el nivel de ocupación supera el 90%, “y de las 110.000 camas que hay aproximadamente en el mercado de alquiler, más del 90% están ocupadas”, indica Sena y comenta que las que quedan por fuera de ese porcentaje "son las viviendas que están muy caras o que no están en las mejores condiciones”.

En lo que refiere a los precios, el referente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este subraya que los alquileres aumentaron un 10%, aproximadamente, con respecto al año anterior.

En estos primeros días del año los apartamentos que se encuentran frente a la playa con tipolgía de un dormitorio y servicios se alquilan en la primera quincena de enero por entre US$ 4.500 y US$ 6.000. En la segunda quincena estos valores se reducen un 10% y, más adelante, un 20%.

Finalmente, Sena asevera que la permanencia de los turistas en el destino también muestra signos de crecimiento con respecto a otros años: “Mucha gente que alquilaba una semana o 10 días, en esta temporada está alquilando los 15 días”.