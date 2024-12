Inversión en infraestructura: desafíos y oportunidades para Uruguay, según especialistas del sector

En materia vial, el director ejecutivo habló de la importancia del mantenimiento de las rutas. Según las estimaciones de la consultora, es necesaria una inversión de entre US$ 360 y US$ 458 millones anuales para mantener la red vial del país. En el caso de la caminería rural, la estimación es de US$ 55 millones al año y en lo que refiere al transporte ferroviario, proyectan que se requieren US$ 350 millones para mejorar la red. En el transporte fluvial, entender la dinámica general e impulsar su integración con el sistema ferroviario, constituyen algunos de los principales desafíos, según Pérez.