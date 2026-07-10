La estrategia de Publicis Impetu para consolidarse como líder en Uruguay y estar entre las 20 mejores agencias de publicidad del mundo

Mantenerse en la cima suele ser más difícil que llegar. Esa es la idea que resume el presente de Publicis Impetu, que fue reconocida por octavo año consecutivo como la agencia número uno de Uruguay en el Ranking Crema, la clasificación de Adlatina que mide el desempeño de las agencias en los principales festivales publicitarios locales, regionales e internacionales.

Más allá del resultado, el verdadero desafío parece ser otro: ¿cómo se mantiene una agencia durante ocho años consecutivos en la cima en un mercado tan competitivo?

Para Mario Taglioretti , director general creativo de Publicis Impetu, el verdadero valor del reconocimiento no está en un premio puntual, sino en la capacidad de sostener el rendimiento a lo largo del tiempo. "Lo que celebramos no es ganar un ranking, sino la constancia. Es muy distinto a ganar un festival en una edición determinada. Cuando un cliente busca una agencia, busca previsibilidad dentro de un negocio que, por definición, es imprevisible", explicó a El Observador.

El Ranking Crema es el único en la región que contempla de forma conjunta los resultados obtenidos en festivales nacionales, regionales e internacionales, por lo que busca reflejar el desempeño integral de cada agencia a lo largo del año.

A ese reconocimiento se sumó recientemente otro resultado destacado para la empresa. En el Effie Index Global —que clasifica a las agencias más efectivas del mundo en función de los premios Effie obtenidos— Publicis Impetu quedó primera en Uruguay, séptima en Latinoamérica y decimosexta a nivel mundial, su mejor ubicación histórica.

Según Taglioretti, competir en ese escenario tiene un componente adicional debido al tamaño del mercado uruguayo.

"Estamos compitiendo con agencias de mercados muchísimo más grandes. Solo algunas agencias de Brasil manejan una facturación superior a todo el mercado uruguayo. Por eso estar entre las mejores del mundo tiene un valor enorme para nosotros", afirmó.

La relación con los clientes como parte de la estrategia

El director creativo sostiene que no existe una fórmula secreta para explicar los resultados, sino una combinación de trabajo sostenido y vínculos de largo plazo con las marcas.

"La fórmula es trabajar mucho, trabajar en serio y construir relaciones de confianza con los clientes. Las campañas dependen tanto de la agencia como del cliente. Es un trabajo conjunto", señaló.

La importancia de construir equipo

Otro de los aspectos que el creativo identifica como clave es la continuidad del equipo de trabajo.

"Somos un equipo muy constante. Hay muchas personas que trabajan juntas desde hace años y eso genera una dinámica que con el tiempo empieza a dar resultados", indicó.

Actualmente, el grupo Publicis reúne a unas 120 personas entre sus distintas áreas especializadas en creatividad, estrategia, planificación, medios y performance digital.

Mantener el objetivo

Aunque reconoce que ningún equipo puede ganar todos los premios todos los años, asegura que el desafío interno sigue siendo el mismo.

"Todos los años volvemos a plantearnos el objetivo de ser la mejor agencia posible. Si apuntás a ser el número uno, tenés más posibilidades de estar arriba. Después el mercado es competitivo y pueden pasar muchas cosas, pero mantener esa exigencia hace la diferencia", sostuvo.

"Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Cuando nos avisaron que eran ocho años consecutivos, nos sorprendimos nosotros mismos. Detrás de ese número hay muchísimas campañas, clientes, equipos y proveedores que hicieron posible ese recorrido”, agregó.

Taglioretti remarcó que considera estos logros como un reconocimiento colectivo. "Esto no es de una persona. Es el resultado del trabajo de todo el equipo, de los clientes que confían en nosotros y de todos los socios que participan en cada proyecto. Sin ellos, nada de esto sería posible”, concluyó.