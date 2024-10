LACCA reconoce a la abogada uruguaya Agustina Bomio

Cada año, LACCA reconoce a los abogados privados más renombrados por su labor, trayectoria y experiencia en las áreas de práctica en las que se desempeñan, tanto a nivel local como regional. LACCA es el consejo corporativo de la Asociación Latinoamericana de Asesoría Corporativa, en inglés The Latin American Corporate Counsel Association (LACCA).

A continuación una entrevista con la Dra. Agustina Bomio:

¿Cuál considera que ha sido la transacción de M&A (fusiones y adquisiciones) más desafiante en la que ha trabajado y qué lecciones aprendió de esa experiencia?

A medida que pasa el tiempo me va a costando mucho elegir una transacción concreta porque surgen experiencias y desafíos distintos en todos los deals. Sin perjuicio de lo anterior, si tengo que elegir uno solo elijo la compra de DISA de la cadena PETROBRAS porque tuvo la particularidad que se realizó cien por ciento en pandemia con compradores en España y vendedores en Brasil lo cual conllevó muchos desafíos interesantes que por suerte pudimos transformar en oportunidades.

¿Cuáles son las principales tendencias en el mercado de M&A actualmente y cómo cree que evolucionarán en los próximos años?

Hoy vemos mucho interés por la industria de los alimentos, en su sentido más amplio e incluyendo servicios conexos con la misma, cadenas de distribución, retail, producción, etc. Hay otras industrias que también siguen activas como puede ser la asociada a la tecnología, energética y farmacéutica. La expectativa siempre es que Uruguay logre seguirse posicionando como un lugar seguro en donde se pueden hacer inversiones con reglas claras. Creo que eso es un diferencial con la región dado que en materia de rentabilidades absolutas no solemos ser los más competitivos.

¿Cuáles son los factores que más influyen en el éxito o fracaso de una fusión o adquisición?

Sacando aspectos comerciales, creo que lo principal es tener un buen conocimiento de las sinergias que existen entre las partes a los efectos de priorizar y maximizar el análisis detallado en dichas áreas. Mantener una comunicación abierta y sincera con todas las partes creo que también es un punto fundamental para la generación de confianza. Por último, creo que siempre suma tener razonable flexibilidad en la búsqueda de soluciones creativas para cuando surgen aspectos no previstos sobre la marcha de la transacción.

¿Qué papel desempeñan los aspectos culturales y de integración de equipos en una transacción de esta naturaleza? ¿Cómo mitigan los riesgos relacionados con esto?

Creo que quienes trabajamos en M&A solamente tener un enfoque bastante internacional y muy abierto en cuanto a la inclusión de aspectos culturales y de integración. En la diversidad cultural se suele encontrar mucha riqueza siempre y así también en los deals de M&A. Muchas veces nos toca sí explicar al detalle cómo funcionan las cosas dado que los clientes internacionales pueden haber tenido malas experiencias previas, en el país o en la región, o preconceptos; por lo que, hay que explicar los procesos venideros con la mayor cantidad de datos posibles. Las demoras burocráticas que seguimos teniendo siempre son un desafío, pero la explicación clara de los pasos a dar y las expectativas razonables ayudan a la hora de alinear los intereses del cliente con el éxito del deal.

¿Qué consejos le daría a las empresas que están considerando realizar su primera fusión o adquisición?

Que reciban asesoramiento específico y temprano a los efectos de planificar el camino de la forma más precisa posible. Que tengan paciencia, que optimicen sus puntos fuertes y que sean proactivos en la mitigación de aquellos aspectos que saben que pueden llegar a ser debilidades para la fusión o adquisición que proyectan.

¿Cómo ve el futuro del mercado de M&A con el avance de la inteligencia artificial y la tecnología? ¿Cómo cree que estos factores transformarán el trabajo de un abogado en este campo?

Sin duda la inteligencia artificial vino para quedarse. Creo que es una herramienta fantástica para optimizar los tiempos y ser más eficientes. Sigo pensando que el control humano de todos los aspectos chequeados en forma independiente sigue siendo fundamental, y por ahora, no sustituible. No tengo dudas que se transformará la modalidad de trabajo en los próximos años pero no lo veo con connotación negativa sino como un desafío para adaptarnos y ser mejores.