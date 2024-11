Nvidia reportó ganancias de US$ 19.309 millones en el tercer trimestre

En el tercer trimestre del año, Nvidia, la empresa líder en inteligencia artificial (IA), obtuvo ganancias por US$ 19.309 millones, un 109% más en la comparación interanual.

Esto se traduce en un beneficio neto acumulado de US$ 50.789 millones en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, un 190% más en la comparación interanual.

El contexto

¿Qué momento atraviesa la empresa?

Actualmente Nvidia es la empresa más valiosa del mundo, superando a empresas como Apple y Microsoft. Durante los últimos dos años la compañía, que tiene actualmente 31 años en el mercado, experimentó un aumento de más del 830% en el precio de sus acciones. Jen-Hsun Huang, uno de sus cofundadores, es una de las 10 personas más ricas del mundo, con un patrimonio neto estimado en US$ 127.000 millones, según Forbes.

Lo que se viene

Para el siguiente trimestre Nvidia estima una facturación de US$ 37.500 millones, además de un incremento de los gastos operativos, que en el último periodo se situaron en unos US$ 3.000 millones y se espera que alcancen los US$ 4.800 millones.

A su vez, desde la empresa adelantaron que trabajan en la adopción de la IA agéntica, una nueva ola de esta tecnología más autónoma que la generativa. “Los países se han dado cuenta de la importancia de desarrollar su IA nacional e infraestructura”, destacó el director ejecutivo.