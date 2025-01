Se lanzó en Punta del Este el capítulo uruguayo de la Entrepreneurs Organization, una comunidad para el desarrollo de emprendedores

Fue muy importante para el país lo que pasó el fin de semana con el lanzamiento de Entrepreneurs (EO) Uruguay...

Sí claro, porque de las organizaciones de emprendedurismo, EO era una que no estaba en Uruguay, creo que porque todavía no había la masa crítica mínima de posibles participantes. Particularmente, porque es una organización solamente para emprendedores. Aceptan como miembro al founder o al máximo accionista o al que toma las decisiones. No es una organización de empresas sino de personas y el hecho de que algunos miembros de la organización estén viviendo en Uruguay y se hayan quedado sin sus capítulos locales, o sea sin la chance de interactuar con otros "eores" de Argentina, hizo que buscara la chance de abrir un capitulo en Uruguay. Ahí la organización mundial aceptó y nos pusimos un plazo para ver si podíamos juntar 25 fundadores del capítulo Uruguay. Hicimos dos o tres eventos sociales muy íntimos: una cena en el piso 40, después un almuerzo en mi casa en Punta del Este y finalmente, el lanzamiento en lo de Facundo Garretón. Ya tenemos 10, o 12 de los 25 founders que van a ser los miembros beneficiados con algunas prebendas que tiene la organización para los primeros 25. Claramente, es una oportunidad país, en este sentido de tener un lugar más, una organización más, que tienen un perfil distinto y que puede conglomerar a los emprendedores. Y no solo del mundo de la tecnología, que es donde particularmente nos es más fácil unirnos y vincularnos, sino de todas las ramas.

¿Cómo llegaste a la organización?

La conocía y sabía que no tenían capítulo en Uruguay. La verdad es que yo tengo una relación muy cercana y muy estrecha con Facundo, es un tipo que admiro particularmente y de esta oleada de argentinos que se ha venido a vivir Uruguay, cuando describimos migración calificada, él es una de las personas que claramente califica para ese concepto porque es muy valioso. Él me transmitió su experiencia en la organización, lo que le había servido a él profesionalmente estar entre pares y poder abrirse más en temas personales, de alta dirección y yo le dije que me encantaría estar. En principio, me veía como un miembro del capítulo, porque no tenía un historial en la organización. Además este es un año particular para mi porque estoy saliendo de mi sector de mucho tiempo que era el comercio electrónico y estoy entrando en la inteligencia artificial, entonces tengo un tiempo que antes no tenía. Se sumó todo y me ofrecieron el liderazgo y la presidencia del capítulo con el objetivo también de tener a alguien local que pueda ayudarlos con una visión más uruguaya y con un networking más local. La ventaja que tenemos es que el papel está en blanco y como esta organización la lideran los propios miembros, no hay jefes. No es que yo como presidente soy la autoridad, es un tema organizacional nada más.

Guillermo Varela.jpg

Qué importante parece con lo que contás el hecho del concepto colaborativo para poder crecer...

En el rubro en el que yo estoy, en alta tecnología, hay una especie de colaboración porque estamos todos en un sector muy innovador que requiere de intercambio permanente de experiencia. Pero en muchos otros rubros no solamente no lo hay, sino que compiten. Una de las cosas que hablé en el evento fue que a veces el coacheo que recibimos los empresarios, emprendedores, los que tenemos que tomar decisiones, tiene que ver más con el proceso de negocio, con la estructura organizacional de una empresa, con el clima de negocios, y no tanto con la experiencia humana que hay detrás de las presiones, las responsabilidades y la intensidad con la que vivimos.

Entonces uno de los problemas o desafíos más grandes que tenemos, sobre todo los informáticos, es no aislarnos, no volvernos tan individualistas. Porque yo no puedo ir a mi casa y explicarle a mi mujer que mañana tengo que contratar personas o despedir personas, no puedo ir con mis amigos de la vida y explicarles que tengo una licitación en Estados Unidos que si la pierdo tengo que despedir gente y si la gano tengo que contratar. Son todas realidades tan únicas que la única forma que tengo de conseguir interlocutores válidos son personas que hayan pasado o estén por pasar por situaciones parecidas. Para mí es un refugio natural porque sino, tiendo solamente a concentrarme en mi propio razonamiento y ese egoísmo en la forma de manejar las cosas, indudablemente me va a llevar errores que si participo con otra gente, se deberían minimizar bastante. La misma inteligencia artificial se basa en nodos de entendimiento.

Vivimos años de competencia en “que no se entere el otro” que era difícil imaginar ese lugar de construcción...

Y ese tipo de redes te sienta en la mesa con gente con mucha experiencia y con muchos empleados. Lo bueno de esas organizaciones es que te permite entender cómo escalaron otros, qué desafíos tuvieron, cómo hicieron para compatibilizar su vida personal, sin intereses personales con la locura de estar viajando todo el tiempo. Y es una fuente muy genuina y a la vez muy válida de experiencia, porque hay mil libros de management pero son muy poco los que pueden escribir libros de tu experiencia humana. Esta red lo que busca es conectar personas, no empresas.

Tendrás comprobado ya en tu trabajo con inteligencia artificial que las habilidades nuestras van a ser blandas, el resto lo podemos conseguir

Yo no requiero ni una evaluación para este tipo de cosas, lo tengo que hacer sí o sí, porque yo ya sé el valor de intercambiar información y conectarme. Es un valor ya probado en mi sector. Y así como estuve años estudiando cómo las computadoras debían aprender de redes neuronales, de cómo somos los humanos, ahora es momento de que algunos humanos podamos aprender de cómo interactúan las computadoras de alto nivel porque me puedo beneficiar de eso. Después hay otro componente que es que venimos de una pandemia de absoluto aislamiento donde quedó demostrado que nuestra salud mental está muy relacionada a las relaciones humanas que tenemos y que cuanto más vínculos logremos tener, más inteligencia emocional, más riqueza, más pensamiento fermental tenemos en comparación a cuando estamos aislados y en soledad. De hecho, está comprobado empíricamente que el cerebro genera una cantidad de dopamina cuando se relaciona con otros y no cuando está encerrado en su propio mundo sin contacto con terceros.

¿Es un poco la escancia de este proyecto?

Si, lo bueno de estas organizaciones es que democratizan la llegada a una cantidad de gente que de otra forma no accederían y a la vez, nos da a nosotros un entorno de comunión que difícilmente lograríamos solo con nuestros círculos sociales o familiares.

En unos meses vas a Hawái…

Sí, es un evento mundial donde nos juntamos todos los presidentes de los capítulos, donde también vamos acompañados de parte de nuestro board, con lo cual es una oportunidad única de juntarte con otros.

Entrepreneurs en la región

En Argentina, las empresas de sus miembros facturan en conjunto US$ 1.000 millones y generan más de 26.000 empleos. En América Latina y el Caribe, EO opera en 13 países, entre los que están México, Brasil y Argentina. En esta región, el promedio de ingreso, para los miembros, los ingresos promedio son de US$ 3 millones.

La Entrepreneurs Organization destaca la diversidad como una fortaleza clave dentro de su comunidad global. Actualmente, el 16% de sus miembros son mujeres y el 9% son menores de 35 años. En América Latina y el Caribe, el porcentaje de mujeres miembros en la organización es de 12% y de menores de 35 años de un 11%.

El ciclo 2024/2025 presenta un nuevo board liderado por Leandro Chennales (Chair), junto a destacados profesionales en áreas como Finanzas, Mentoría y Programas Aceleradores. La organización se enfoca en fortalecer el liderazgo empresarial y fomenta el crecimiento personal y profesional de sus integrantes mediante foros, mentorías, capacitaciones y programas como:

Key Executives , dirigido a empleados clave de los miembros.

, dirigido a empleados clave de los miembros. Accelerator, diseñado para empresas con facturación entre US$ 250.000 y US$ 999.999, ayudándolas a duplicar o triplicar ingresos en dos años.

Trainings y eventos semanales en diferentes temáticas de aprendizaje y capacitaciones para nutrir a los miembros en su campo.

El lanzamiento en Uruguay

El 11 de enero se realizó en la casa de Facundo Garretón el lanzamiento de EO Uruguay, con la participación del regional chair de EO, Severo Pérez Maldonado de Guadalajara, México.

Carlos Mazalan (Mazalan Comunicaciones) y Javier Oeda (JOF).jpg

WhatsApp Image 2025-01-13 at 07.24.30 (2).jpeg Santiago Cannigia Bengolea (Draper House Americas), Sebastian Hochbaum (CEO de El Observador y miembro del Board de EO Uruguay), Facundo Garreton (Founder y CEO de Terraflos y miembro del board de EO Uruguay), Guillermo Vila (Presidente de EO Uruguay), Alex Sakkal (EO Argentina), Gabriela Goldszer (EO Argentina)

WhatsApp Image 2025-01-13 at 07.24.30.jpeg Integrantes de EO Argentina y EO LAC: Gabriela Goldszer, Patricia Radonvich, Miriam Mazzola, Glorisabel Garrido

Enrique Topolansky y Guillermo Vila.jpg

Severo Perez Maldonado, Presidente de Entrepreneurs Organization LAC (Latinoamericano y El Caribe) presentando el capitulo Uruguayo.jpg

EO fomenta valores como liderazgo, aprendizaje y camaradería. En Argentina, la comunidad creció 30% el último año y proyecta aumentar 50% en los próximos dos años.