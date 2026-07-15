Un premio internacional destacó a una de las principales firmas financieras que opera en Uruguay

The European, la reconocida publicación financiera británica, eligió a PUENTE Uruguay como la entidad líder en la categoría Best Investment Banking Company para Uruguay.

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La distinción se dio a conocer en los European Business Awards, el premio anual con el que la revista reconoce a los referentes del mercado de capitales a nivel mundial.

"Este premio es un reconocimiento al compromiso de nuestros equipos con los altos estándares de servicio que PUENTE brinda a sus clientes, aportando valor con visión global", destacó Federico Tomasevich, presidente y principal accionista de PUENTE.