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Un premio internacional destacó a una de las principales firmas financieras que opera en Uruguay

The European reconoció a Puente Uruguay como la mejor empresa de banca de inversión del país por su desempeño en el mercado financiero

15 de julio de 2026 11:24 hs
Federico Tomasevich, presidente y principal accionista de PUENTE.

Federico Tomasevich, presidente y principal accionista de PUENTE.

The European, la reconocida publicación financiera británica, eligió a PUENTE Uruguay como la entidad líder en la categoría Best Investment Banking Company para Uruguay.

La distinción se dio a conocer en los European Business Awards, el premio anual con el que la revista reconoce a los referentes del mercado de capitales a nivel mundial.

"Este premio es un reconocimiento al compromiso de nuestros equipos con los altos estándares de servicio que PUENTE brinda a sus clientes, aportando valor con visión global", destacó Federico Tomasevich, presidente y principal accionista de PUENTE.

PUENTE es la entidad líder en gestión patrimonial y banca de inversión del Cono Sur, con más de 110 años de historia y oficinas en Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá, Estados Unidos y España. Acompaña a más de 35.000 clientes -personas, empresas, instituciones y comunidades- a través de sus unidades de negocio: Gestión Patrimonial, Investment Banking, Sales & Trading y Asset Management.

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