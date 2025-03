Cecilia Cairo, la apuesta del MPP por las políticas sociales que es "madrina" de iniciativas de barrio y quiere que "le rompan los cocos"

–Un día le dije “doctora”. Ella me dijo que no. Que era una compañera más.

–Quiero recordar a Rossana, que ya no está entre nosotros y que mantuvo la olla todo el tiempo. Su compañero José anda por ahí.

Enseguida le toca el turno a Mónica, la que “sigue luchando por tener un futuro mejor”. Abajo del escenario, el saludo con esta referente barrial es bastante más descontracturado: “¡La Moni, carajo!”.

Ella está desde los ‘90 en Campo Galusso, el viejo asentamiento de hectárea y media en pleno barrio Unión que, según el observatorio de la Intendencia de Montevideo (IM), se remonta a 1966. Hoy hay 102 familias en pleno proceso de realojo iniciado por Cairo como directora del Plan Juntos en el último gobierno del Frente Amplio.

–Nosotros fuimos con los papeles y ella nos dio un voto de esperanza. Ella inició esto. Por eso hoy ella asume acá.

La fiesta del MPP

En la vivienda de Mónica flamean las banderas del Frente Amplio y la 609. Desde 2023 está en un contenedor, una solución transitoria antes de que esté construida la casa de material definitiva. Su madre María Cardozo ya vive en una de esas, y la ofrece como sede central para los preparativos del agasajo que dará la bienvenida a la plana mayor del gobierno de Yamandú Orsi.

Jessy Martínez no es de Campo Galusso, pero milita en el Zonal E del MPP, y junto a su hermana están al firme para untar mayonesa al pan y armar los sánguches. Al rato se suma Shirley Medina, “Pelusa”, referente barrial histórica conocida por su rol en la erradicación de uno de los asentamientos más grandes y viejos de Montevideo: el Isla de Gaspar.

Es la casa número 14 entregada por el Plan Juntos bajo la gestión de Irene Moreira. En la 13 está colgada la bandera roja de la 609. En la 11 está la del Frente. Al lado, en la 10, otra de la 609. Sobre el alambrado, la del Frente Social Afrodescendiente del MPP.

Suena “Polvo de estrellas” y Mónica reparte los volantes que promueven la candidatura de Víctor Fomichov para alcalde del Municipio E. Es dentista, trabajó en ASSE durante los gobiernos frenteamplistas y fue uno de los impulsores del Frente Salud (Fresa) del MPP. Sabe que en los barrios de la costa los blancos sacan su ventaja, pero en algunos reconoce un corrimiento hacia el Frente y que “en Carrasco y Carrasco Norte hay trabajo para hacer”.

–A mí no me hablen de otro partido. A mí el Frente y Cecilia Cairo –dice José Silva.

La ministra pasará frente a su casa después del acto.

–José, te amo.

Cairo da el discurso más efusivo que hayan pronunciado los ministros de Orsi al asumir en sus cargos. Las arengas se asemejan de a ratos a un “agite” de la 609, y un nutrido contingente de dirigentes del MPP y vecinos se encargan de devolver la ovación a pleno rayo de sol.

La ministra cita el eslógan de campaña, “la revolución de las cosas simples”, dice que “es el programa de la gente”. Los ministros son “el equipo de 11”, Orsi “va a ser el diez” y “el pobre Pacha va a atajar todos los penales”. Le habla a su familia en la primera fila y promete “no llorar”: sus hijos “son lo más” y con su padre hizo “un trato en noviembre”.

–Y papá, ¡te juro que voy a dejar todo acá, y me consta que el presidente y Pacha también!

Vuelve a dirigirse a sus compañeros, a vecinos de distintos movimientos que llegaron en ómnibus al canto de “acá estamos”.

–La prueba de estos cinco años es que ustedes me cuidaron, me quisieron, me dieron fuerza. Acá hay de todos los barrios y a ustedes nos debemos. ¡Vamos que se puede, este ministerio es para ustedes!

La apuesta por las políticas sociales

Durante las negociaciones por el gabinete, el MPP comunicó a Presidencia su interés por tener a alguien de los suyos al frente de las “políticas sociales”. Podía ser el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). Tenían un nombre claro: Cecilia Cairo, la dirigente del oeste de Montevideo que pasó su juventud en el exilio y que apuntaló la chacra de Rincón del Cerro para que emergiera como edila de Montevideo.

Llegó a dirigir el Plan Juntos, integró mesas chicas del MPP y, por su estilo y cariño de varios de sus compañeros, sonó durante un buen tiempo como la número dos de Pacha Sánchez en la 609, en una campaña en que “los viejos” empezaban a dar el paso al costado. La llegada de Blanca Rodríguez reordenó la lista, pero Cairo es para varios emepepistas la proa para las políticas sociales de esta administración.

Julieta Sierra, joven diputada, publicó este viernes: “Con los suyos, con la gente, con los de abajo, con el pobrerío que nunca tuvo nada y ella no duerme pensando en cómo generar acciones que terminen con la miseria que les presentó el azar”. Un alto dirigente del MLN llega a decir, por ejemplo, que “Cairo tiene los valores tupamaros más presentes que muchos orgánicos del MLN”, pese a que hace años se alejó de esa estructura.

No todas son loas para ella, con alguno de los suyos que son más críticos con su trabajo político en territorio, o desde otras tiendas, como cuando el diputado blanco Alfonso Lereté denunció que en plena sesión parlamentaria ella lo “invitó a pelear” luego de que él acusara al MPP de “tener la colita sucia”.

–Te voy a romper la cabeza –le gritó Cairo de una banca a la otra, aunque el episodio no pasó a mayores.

Varios dirigentes de la ahora oposición pasaron sin embargo a saludarla y han mantenido con ella una buena relación. El ex diputado Álvaro Viviano le da un abrazo y Santiago González, ex director de Convivencia del Ministerio del Interior, le tira de la oreja deseándole buena suerte.

Ella misma enfatiza con fuerza en un "gracias" a los que la antecedieron en el ministerio, incluso a los de otros partidos, porque "los proyectos siempre son colectivos" y "no hay iluminados".

Los adscriptos que “van a romper los cocos”

–¡Vamo’ nosotros! Esto es el barrio. Hoy vamos a tener al presidente cantando el himno con nosotros.

La que arenga es Verónica Menezes, referente de la feria Tristán Narvaja y una militante del MPP cercana a la ministra. Desde el Ministerio de Vivienda, va a ser uno de los puntales en la apuesta de Cairo por atender el “mientras tanto” más urgente. La flamante ministra cita a menudo que los procesos en su cartera pueden extenderse durante varios años y que hay problemas más acuciantes a los que también deben intentar ofrecer solución, como “cambiarle las chapas” a la casa que se llueve.

–Son como ocho que me van a andar rompiendo los cocos –dice Cairo a El Observador.

Verónica Menezes oficia este viernes como una suerte de organizadora de las diversas representaciones que llegan a Campo Galusso: le pide a los policías que eviten los controles en la entrada misma del barrio, recibe a los vecinos del Nuevo Comienzo, del Aquiles Lanza, a los que llegan en un carro tirado a caballo con la bandera del FA, a la vecina Olga Acosta que le agradece a ella por su nueva casa en Maracaná Sur –aunque la recibió en este período–, a un ómnibus repleto de integrantes del hogar De Corazón a Corazón, de Las Acacias.

Esta iniciativa evangélica interna sin costo a los adictos e intenta rehabilitarlos, motivando por ejemplo a que terminen sus estudios. Micaela, la responsable a la que los jóvenes llaman con cariño “la mama”, cuenta que Cairo “es como una madrina” para ellos. A través de Menezes, llegaron a la hoy ministra tiempo atrás, y ella facilitó desde “varios surtidos” hasta “20 colchones” hace pocos días. Le valoran eso: que a pesar de sus responsabilidades políticas “siempre está” y que “ella consigue”.

Este viernes los jóvenes de la casa trajeron para convidar unos ojitos que cocinaron en un horno improvisado. El empresario Marcos Taranto se interesa en su historia y le entrega a la responsable su tarjeta.

Junto a Menezes estarán Gabriela Monasiglio y “Pelusa” Medina. La referente del ex Isla de Gaspar –integrante del sector Progresistas del subsecretario Christian Di Candia– explica que su trabajo será ir “al territorio a trabajar por los vecinos y para los vecinos”.

–No somos técnicos. Somos personas de barrio. Queremos dar respuestas. Responderle al vecino sí o no, pero responderle. Los técnicos tienen una visión, pero los vecinos que pisamos barrios, que estuvimos en contacto, que sabemos el vivir día a día como lo he hecho yo, solo conversar te das cuenta cuál es la necesidad, y si hay abuso o no.

Menezes lo ilustra como el “pie” de la ministra “en el territorio”, aunque es cauta en asegurar soluciones a las innumerables urgencias habitacionales, en tanto también hay “tiempos” del ministerio que no pueden saltearse.

–Al ministro de Economía le tengo que decir: ‘Me quedé sin plata’. Y él me va a ayudar –sostiene Cairo, quien agrega a los periodistas –Que no se te llueva el barrio. Esa es la revolución que esperamos.

En su discurso, adelanta que la gestión del MVOT tendrá varias puntas a atender. Uno de los primeros movimientos de las nuevas autoridades desde la transición fue crear cuatro comisiones para revisar y profundizar en los grandes ejes: primera vivienda, cooperativas de vivienda, los planes comprendidos dentro de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu) y la ley de Vivienda Promovida. De momento, no anticipa anuncios concretos.

–Tengo un montón de mensajes de gente diciendo que nadie la atendió. Esa es mi primera medida: ir a escucharlos.