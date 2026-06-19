Casi se van a las manos al final de Canadá-Catar: el DT Lopetegui reclamó que no aflojaran a pesar de ir ganando 6 a 0

El Mundial de 2026 ya registró su primera pequeña “tangana”, al final de la aplastante goleada 6-0 de Canadá ante Catar, en un partido en el que los asiáticos terminaron con 9 jugadores.
El español Julen Lopetegui le reclamó al estadounidense Jesse Marsch que Canadá no disminuyó su intensidad física ni su vocación ofensiva en los últimos minutos, a pesar de que el marcador ya reflejaba una contundente e irremontable diferencia de seis goles a favor de los norteamericanos.
Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento exacto en el que el árbitro principal decretó el final del encuentro. Fue entonces cuando Lopetegui se acercó a la zona técnica de Marsch para manifestarle su descontento de manera verbal y evidente. El intercambio de palabras fue tenso, pero el cruce entre los dos estrategas concluyó de forma abrupta cuando el técnico estadounidense respondió al reclamo de su colega con un visible gesto de molestia.
La fricción que se generó entre los líderes de ambos planteles encendió la mecha en los alrededores del campo de juego, cuando un tumulto estalló segundos después e involucró directamente a otros colaboradores de los cuerpos técnicos, personal auxiliar y jugadores de ambas selecciones, aunque la escaramuza no pasó a mayores.
La tensión se trasladó posteriormente a la sala de conferencias de prensa. Al ser consultado sobre el episodio, Julen Lopetegui fue tajant: "¡Eso queda entre él y yo! Pero el fútbol debe evitar terminar los partidos de esta forma".
Marsch se mostró irritado al ser interrogado sobre el altercado con su colega. "No voy a gastar ni un segundo, no vale la pena perder nuestro tiempo en discutirlo", declaró el seleccionador norteamericano.