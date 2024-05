Chris Sutton, ganador de la Premier League, dijo que Darwin Núñez parece "profundamente infeliz" en Liverpool

a606c0ce179b2529261d58b08291fdcf7c312803w-jpg..webp Darwin atraviesa un momento complicado en Liverpool EFE

El ganador de la Premier League, Chris Sutton, cree que la medida en las redes sociales revela a un jugador que está “profundamente infeliz” en su entorno actual y no le sorprendería que la ex estrella de Benfica buscara una salida del club este verano europeo.

Sin embargo, Sutton también añadió que sería "un movimiento bastante tonto" por parte de Darwin revelar sus sentimientos si quisiera buscar un pase en secreto.

Hay muchos signos de interrogación en torno al hombre que costó US$ 100 millones a los reds, con informes en España que sugieren que Barcelona y Atlético de Madrid están considerando contratarlo en el verano europeo.

Dado que Liverpool pagó tanto por Núñez y tiene contrato hasta 2028, no será tarea fácil sacarlo de Anfield.

Sutton: Darwin Núñez parece estar en camino

"Si alguien hace eso, asumo que quiere salir o que está en disgustado", dijo el exdelantero de Chelsea al podcast It's All Kicking Off sobre el movimiento de Darwin en las redes sociales.

Y agregó: “Si él está haciendo cosas así, ciertamente ha llamado la atención sobre ello y te has dado cuenta. Al menos hace años, cuando los jugadores querían irse no tenían todas estas tonterías, podían tener sus propios pensamientos y mantenerlos en secreto”.

darwin-jpg..webp Hace seis partidos que Darwin Núñez no convierte

“Es un movimiento bastante tonto desde su punto de vista si quisiera una acción para pasar desapercibido, o la forma en que se siente en este momento en particular para pasar desapercibido, y nadie se da cuenta de algo”, insistió.

Sutton sostuvo: “¿Por qué lo ha hecho? Simplemente parece que va a seguir su camino o que está profundamente descontento con el club”.

Darwin ha marcado 18 goles en 52 partidos para los reds esta temporada, brindando otras 13 asistencias, pero no ha encontrado el fondo de la red en ninguno de sus últimos seis partidos de la Premier League.