Amazon anuncia el lanzamiento de dispositivos con Alexa Plus

En un evento reciente, Amazon presentó Alexa Plus , destacando sus capacidades avanzadas gracias a la IA generativa. Este asistente no solo es más interactivo, sino que también tiene la capacidad de procesar múltiples modalidades de información, lo que le permite ofrecer respuestas y realizar tareas con un nivel de precisión y flexibilidad mucho mayor que las versiones anteriores.

Según Amazon, casi todos los dispositivos de la marca, incluidos modelos populares como Echo Show, Echo Tap, Echo Spot y Echo Plus , serán compatibles con Alexa Plus. Sin embargo, se excluyen las generaciones más antiguas de los altavoces Echo. La compañía enfatizó que se continuará ampliando la compatibilidad para otros dispositivos en los próximos meses, con un enfoque especial en equipos con pantallas, como Echo Show , que serán prioritarios, según Panos Panay , director de dispositivos y servicios de Amazon.

El CEO de Amazon, Andy Jassy , anunció que los nuevos dispositivos con soporte para Alexa Plus llegarán en primavera de 2025 . Sin embargo, no reveló detalles específicos sobre las características de los nuevos productos. Se espera que estos dispositivos se alineen con la estrategia de Amazon de ofrecer soluciones de asistencia inteligente que permitan a los usuarios interactuar de manera más natural y eficiente con la tecnología.

Precios y disponibilidad

Aunque Alexa Plus estará incluido en la suscripción Prime de Amazon, Jassy aclaró que no habrá aumentos en el precio de Prime para incorporar esta nueva tecnología. Los usuarios de Prime seguirán disfrutando de sus beneficios tradicionales, como envíos gratuitos, Prime Video y Prime Music, junto con la integración de Alexa Plus. Además, será posible acceder a Alexa Plus mediante una suscripción independiente por 19,99 dólares mensuales aunque esta opción solo estará disponible en inglés y en Estados Unidos por el momento.