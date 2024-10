Amazon apoyó con US$ 1 millón a empresa uruguaya de IA y su cofundador reflexiona sobre cómo reemplazará tareas humanas

En esta entrevista para El Observador, hablamos sobre el presente y futuro de esta tecnología, y cómo se está transformando el panorama empresarial a través de la innovación.

¿Qué es lo más disruptivo que estás viendo sobre inteligencia artificial hoy en día?

Algo que me preocupa bastante es que la irrupción tecnológica ya ocurrió hace meses. Desde la salida de GPT-4, siento que el mundo todavía no lo ha comprendido del todo. Es decir, mucha gente cree que esto es solo otra ola, una burbuja como lo fue el cripto. Sin embargo, el cripto no llegó a resolver un problema real, aunque los bancos están empezando a usarlo internamente.

No hay ningún trabajo o área que escape de la transformación que ha ocurrido y que seguirá ocurriendo. Creo que lo más relevante ahora son los modelos de razonamiento, como el O1, que van a cambiar mucho las cosas. Ya no estamos hablando de modelos que simplemente predicen la siguiente palabra, sino de modelos que razonan de verdad. La velocidad a la que esto está avanzando me preocupa, especialmente porque la adopción está siendo tan baja. Esto va a generar una desigualdad de capacidades.

Yo, que paso el día aprendiendo, lo veo como el mejor momento para estar vivo. Pero también veo que hay gente que rechaza esta energía que está transformando el mundo. Esto es como la invención del internet, pero multiplicado por diez.

¿Desigualdad entre quienes saben usarla y quiénes no?

Claro, 100%. Aunque es una tecnología masivamente accesible, la gente tiene que saber cómo usarla. La probabilidad de que una IA reemplace a una persona es baja, pero la probabilidad de que una persona que sabe usar IA te reemplace es cada vez más real.

¿Qué recomendás para sacarle jugo a la IA y aprender más?

Prompt Engineering. Creo que es clave. Yo hago cursos en Platzi, Coursera y otros lados para mejorar en esto, porque es la forma en que te comunicás con los LLM (Large Language Models). Un truco común es pedirle a la IA que asuma el rol de un experto en algo, lo que mejora mucho sus respuestas. También es útil pedirle que reflexione sobre algo en lo que se equivocó. Entender cómo interactuar con estos modelos es crucial. Solo el hecho de usar ChatGPT y buscar formas de mejorar ya te pone por delante de la mayoría.

Además de esto, hay otras herramientas útiles, como Perplexity o Notebook LM, que permiten hacer búsquedas o aprender más rápido. Por ejemplo, Notebook LM convierte papers científicos en podcasts, lo que facilita mucho la absorción de conocimiento.

Mi hermano es contador y me pregunta cómo sacarle provecho a esta tecnología. ¿Qué le dirías a alguien que le cuesta dar el primer paso?

Lo primero es interactuar con la herramienta, pero lo más importante es la curiosidad. Conozco a gente que sabe mucho de Machine Learning y todo lo que tienen que hacer es probar. Si tu hermano es contador, por ejemplo, puede cargar un balance en ChatGPT y preguntarle si algo está mal. La IA probablemente identifique errores y sugiera cómo mejorar.

Hay cosas que están pasando que son una locura. Hay quienes han probado que, si amenazás a la IA o le ofrecés una propina, te da resultados mejores.

El tema es que cuando se entrenó el modelo, se usó toda la información histórica disponible, ¿no? Se encuentra ahí una especie de... no es exactamente un soborno, pero lo que hacen las redes neuronales es encontrar conexiones que nosotros no podemos ver. Hay una predisposición a ciertos tipos de vocabulario que generan respuestas específicas. Entonces, el modelo se entrena para replicar esas predicciones. Si el corpus con el que se entrenó incluye esos patrones, las respuestas van a tender a reflejar ese bias. No sé si eso se puede resolver del todo, porque está ligado a la información de entrenamiento y a la naturaleza humana. Al fin y al cabo, cuando se nos ofrece una recompensa, solemos trabajar mejor, así que estamos cuestionando tanto a los LLM como a nuestro propio comportamiento.

¿Y qué te preocupa sobre el desarrollo de la inteligencia artificial?

Me preocupa que aún no hemos visto el potencial completo de agentes libres que operen como ciertos humanos. Hay un concepto que quizá conozcas: los luditas, quienes en la Revolución Industrial destruían fábricas por temor a perder sus empleos. Hoy en día, surge un grupo similar, los neoluditas, que cuestionan el impacto de la IA en la sociedad.

Lo que más me inquieta es el radicalismo que podría surgir a raíz de estos cambios, y cómo los poderes políticos podrían manipular la opinión pública fácilmente. Con cada gran cambio, vienen grandes problemas, y creo que el desafío más grande será mitigar esos efectos negativos.