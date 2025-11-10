Uruguay Fintech Summit 2025: el país se consolida rumbo a un sistema financiero más inclusivo e innovador

El Uruguay Fintech Summit 2025 cerró con un mensaje compartido: el país está preparado para dar el salto hacia un sistema financiero más moderno e inclusivo .

Durante la apertura, la vicepresidenta Carolina Cosse planteó que el debate debe transformarse en política de Estado. “ Deseo que este documento inicie la germinación de un plan estratégico para posicionar al país en fintech ”, afirmó.

Cosse propuso además capacitar a los legisladores en inteligencia artificial , subrayando el compromiso del Gobierno con una adopción tecnológica responsable.

El informe “Valor de la industria Fintech en Uruguay y lineamientos para su desarrollo” fue presentado como hoja de ruta para fortalecer la competitividad y la inclusión financiera.

El subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, señaló que el ecosistema fintech “tiene mucho para aportar y dinamizar el sistema financiero”. A su juicio, la transformación será completa solo si alcanza a toda la ciudadanía.

Vallcorba sostuvo que “acceder a medios gratuitos para una total inclusión es posible”, aunque advirtió que aún se deben mejorar los canales de acceso y la educación digital.

Desde el Banco Central del Uruguay, la vicepresidenta Ana Claudia de los Heros presentó los ejes del Plan Estratégico 2026–2030, orientado a consolidar un sistema moderno y abierto a la innovación.

“Queremos un ecosistema donde las fintech puedan desarrollarse con reglas claras”, explicó De los Heros, destacando que “cuando la red es común, interoperable y accesible, todos ganan: usuarios, comercios y empresas innovadoras”.

Innovación, inclusión y colaboración

El presidente de la Cámara Uruguay Fintech (CUF), Rodrigo Tumaián, celebró el consenso alcanzado entre los actores del ecosistema. “Uruguay está preparado para dar el salto. La inteligencia artificial y la innovación financiera son herramientas, pero lo que impulsa el cambio es la colaboración”, afirmó.

Durante la jornada se abordaron los principales desafíos: interoperabilidad, pagos instantáneos, activos virtuales, ciberseguridad y educación financiera.

Fintech Summit 2025 DBattiste_135

El caso de éxito de Pix, presentado por Diego Pérez de la Cámara Brasileña de Fintechs, ejemplificó cómo la innovación puede transformar el acceso financiero. “Pix permitió que 60 millones de brasileños accedieran por primera vez al sistema financiero”, destacó.

En septiembre, la plataforma alcanzó 290 millones de transacciones en 24 horas, convirtiéndose en un referente regional en pagos digitales.

El encuentro concluyó con más de 350 participantes y un mensaje unificado: Uruguay está listo para integrar tecnología, regulación e inclusión como pilares de una nueva etapa de desarrollo financiero.