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Bill Gates dijo qué es lo más preocupante de la IA: "No es que se vuelva incontrolable"

"Durante el próximo año, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad, nos llevaremos muchas sorpresas desagradables", advirtió.

12 de octubre de 2026 7:31 hs
BILL GATES

Bill Gates expresó el domingo su preocupación ante una posible multiplicación de los ciberataques basados en la inteligencia artificial (IA), más que por el riesgo de que esta tecnología se vuelva "incontrolable".

El cofundador de Microsoft ya había advertido semanas atrás que el mundo no está preparado para las consecuencias de la IA.

"Los ciberataques serán sin duda el desafío más destacable al que nos enfrentaremos en el próximo año", declaró el domingo Gates durante una entrevista en el canal estadounidense ABC News.

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"El verdadero peligro, en este momento, no es que la IA se vuelva incontrolable" —aunque "habrá que trabajar en ello"—, añadió, sino "más bien que personas malintencionadas la utilicen".

"Durante el próximo año, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad, nos llevaremos muchas sorpresas desagradables", advirtió.

En su opinión, los actuales sistemas de seguridad instalados por las empresas especializadas en IA no son lo bastante robustos frente a las amenazas de piratería informática.

El multimillonario abogó por gestionar el cambio que conlleva esta tecnología mediante medidas como un impuesto a la IA, la creación de un organismo internacional y la reserva de ciertos empleos exclusivamente para humanos.

Varios altos ejecutivos del sector también subrayaron recientemente la necesidad de extremar la vigilancia ante esta tecnología.

Dario Amodei, de la empresa de IA Anthropic, incluso se comprometió a ralentizar de forma unilateral su desarrollo.

En sus declaraciones a ABC News, Gates también rechazó la idea —defendida por el presidente estadounidense Donald Trump— de que la autorregulación de las empresas especializadas en IA bastaría para garantizar la seguridad mundial.

"Está claro que no estamos haciendo lo suficiente", declaró.

AFP

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