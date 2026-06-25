Cayó en Madrid el ciberdelincuente que atacó a Buquebus e insultó a Orsi

Un ciberdelincuente señalado entre los responsables de ataques a organismos y empresas en Uruguay fue arrestado este miércoles en Madrid. Se trata del hacker argentino conocido como Gov.eth , detenido en el marco de un procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación argentina.

En Uruguay, Gov.eth dejó su marca con varios ataques. Uno de los más importantes fue a la plataforma .gub.uy. El 30 de marzo de 2025, varias páginas del Estado uruguayo estuvieron caídas durante varias horas durante un domingo.

Además, golpeó al sitio buquebusturismo.com , la página de Buquebus para ofrecer paquetes turísticos en Uruguay y Argentina. El ataque, ejecutado por dos ciberatacantes, apuntó contra el presidente Yamandú Orsi con insultos y críticas hacia el mandatario.

La cabecera de la web contenía un insulto dirigido a Orsi , seguido de varias entradas con el texto "HACKED BY @GOV.ETH - PR1 - VLADI". Todas esas entradas llevaban a un link al canal de Telegram de Gov.eth .

No fue su único blanco. El ciberdelincuente, identificado con las iniciales M.E.T.P. está señalado como responsable de diversos ataques a infraestructuras públicas y privadas durante 2024 y 2025, con afectados en Argentina, México, España y Estados Unidos.

Uno de sus casos más resonantes fue en abril de 2025, cuando se infiltró en Perfil.com y publicó en la portada imágenes de la foto del DNI del presidente Javier Milei, junto con insultos. En España, donde residía, sustrajo y difundió información privada de altos funcionarios del gobierno.

La megacausa "Dictadores"

La investigación se inició en octubre del año pasado, a partir de directivas del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, informó el diario Perfil. Sobre esa base, investigadores del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO) de la Policía Federal Argentina desarrollaron la megacausa "Dictadores".

El operativo culminó con 21 allanamientos, la detención de once personas y la desarticulación completa de una organización cibercriminal.

Una vez identificado el hacker, la Policía Federal Argentina se contactó con las fuerzas de seguridad de España, que también seguían su pista. La policía española allanó la vivienda del imputado y secuestró dos teléfonos celulares y dos computadoras que, según la investigación, contendrían evidencia vinculada a los ciberataques.