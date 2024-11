ChatGPT superó a médicos en precisión diagnóstica, según un estudio científico

Un estudio publicado en JAMA Network Open demostró que ChatGPT de OpenAI superó a médicos en la precisión diagnóstica en una serie de casos clínicos complejos. La IA obtuvo un 90% de precisión , mientras que los médicos que usaron el chatbot lograron un 76%, y los que no lo usaron, un 74%.

El estudio incluyó a 50 médicos estadounidenses que evaluaron seis casos clínicos basados en pacientes reales. Cada médico debía proponer tres posibles diagnósticos, justificar sus elecciones y plantear un diagnóstico final. Un equipo de expertos médicos evaluó las respuestas a ciegas , sin saber si provenían de ChatGPT, de médicos con acceso a la IA o de médicos sin IA. Esto garantizó una evaluación imparcial, informó The New York Times.

Uno de los casos involucraba a un paciente de 76 años con dolor lumbar y otros síntomas tras una angioplastia. La IA identificó correctamente un embolismo de colesterol , mientras que muchos médicos optaron por diagnósticos incorrectos y no tomaron en cuenta las sugerencias de ChatGPT. Según el doctor Adam Rodman , coautor del estudio, esto refleja una reticencia de los médicos a confiar en la IA cuando esta contradice sus diagnósticos iniciales.

Además, los investigadores notaron que muchos médicos no utilizaron el potencial completo de ChatGPT. En lugar de usarlo como una herramienta de diagnóstico integral, varios lo trataron como un buscador de preguntas puntuales , limitando su efectividad. Solo una minoría copió el caso completo en el chatbot para obtener una respuesta detallada.

La IA en diagnóstico médico no es un concepto nuevo. Desde los años 70, sistemas como INTERNIST-1 intentaron replicar el razonamiento médico, aunque no lograron integrarse en la práctica clínica. A diferencia de estos sistemas, modelos de lenguaje como ChatGPT no buscan imitar el pensamiento humano sino predecir el lenguaje, lo que ha demostrado ser efectivo en diagnósticos complejos.

Los resultados de este estudio plantean preguntas sobre el futuro de la IA en medicina. Aunque ChatGPT muestra gran potencial como herramienta de apoyo, su adopción enfrenta barreras como la falta de confianza y el desconocimiento de su uso efectivo por parte de los médicos.