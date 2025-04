Cómo ocultar tu estado en línea en WhatsApp

WhatsApp muestra por defecto dos indicadores de actividad: la hora de última vez y el estado en línea . El primero indica cuándo fue la última vez que se usó la aplicación, y el segundo señala si el usuario está conectado en ese momento. Estar en línea significa que la app está abierta y hay conexión a Internet , aunque eso no garantiza que se haya leído un mensaje recibido.

Para usuarios de iPhone, los pasos son similares, aunque el acceso es ligeramente distinto. Desde la pantalla principal de la aplicación, se debe tocar Ajustes , luego ingresar en Privacidad , y finalmente en Hora de últ. vez y En línea . Allí también se puede elegir entre quienes pueden o no ver la última vez conectado y el estado en línea, con las mismas cuatro opciones de visibilidad que en Android.

Limitaciones al ocultar la información y otras razones por las que no se ve

Si un usuario configura su cuenta para no compartir la hora de última vez, tampoco podrá ver la de otros. Esta función opera de forma recíproca, lo que significa que quien decide ocultar esa información no podrá acceder a la de sus contactos. Lo mismo aplica para el estado en línea si se selecciona la opción de ocultarlo a determinados usuarios.

Además de la configuración personalizada, hay otros motivos por los que no se puede ver la información de última conexión de un contacto. Puede suceder que el contacto no haya sido guardado en la agenda, que no se haya iniciado una conversación previa, o que el usuario haya sido bloqueado. En algunos casos, puede tratarse de problemas técnicos o fallos de conexión temporales, por lo que se recomienda cerrar la sesión de WhatsApp y volver a iniciarla.

Qué sigue visible al estar en línea

A pesar de las configuraciones de privacidad, hay una situación en la que parte de la actividad puede quedar expuesta. Si dos personas están en un mismo chat, podrán ver si la otra está escribiendo, aunque la visibilidad general del estado en línea esté restringida. Esto aplica de forma puntual dentro del espacio de conversación activo, y no afecta el resto de los contactos.