Cómo usar NotebookLM, una IA de Google, para producir podcasts con voces sintéticas

El usuario puede subir textos propios, documentos de Google Drive, enlaces de sitios web o videos de YouTube. También es posible copiar textos directamente.

Entre los tipos de documentos aceptados se incluyen planes de marketing, notas de investigación, transcripciones o cronogramas de trabajo.

Creación de audios a partir de fuentes

El sistema analiza las fuentes aportadas y genera un resumen en formato de audio con dos voces generadas por IA que interactúan en tono de análisis.

Google aclara que estos audios no representan una visión completa ni objetiva del tema, sino un reflejo parcial de las fuentes elegidas.

Los audios pueden contener errores, ya que la función está en fase experimental. Así lo informa Google: “Es posible que haya información imprecisa y errores de audio”.

Producción personalizada y en varios idiomas

El usuario puede definir en qué deben enfocarse los conductores virtuales al momento de crear el podcast. El contenido se adapta a esa orientación.

La generación del audio puede tardar varios minutos. Durante ese tiempo, el usuario puede continuar usando otras funciones del cuaderno.

Los podcasts se generan en el idioma de salida configurado en la herramienta, siempre y cuando esté entre los más de 50 idiomas disponibles.

Cuántas fuentes se pueden usar

En la versión gratuita de Notebook LM, los usuarios pueden subir hasta 50 fuentes de información para alimentar el sistema.

En la versión paga, esa capacidad se amplía hasta 300 fuentes, permitiendo un análisis más complejo y un contenido más extenso.

También se puede usar la función de descubrimiento de fuentes para explorar nuevos temas a partir de intereses específicos del usuario.

Qué otras funciones incluye Notebook LM

Además de generar podcasts, Notebook LM permite crear guías de estudio, documentos de resumen, preguntas frecuentes y cronogramas.

Estas funciones permiten organizar grandes volúmenes de información y extraer ideas clave de manera automatizada y estructurada.

Para crear o eliminar un resumen de audio es necesario tener acceso de edición en el cuaderno donde se trabaja.

Google incorporó botones de "me gusta" y "no me gusta" para recibir comentarios sobre la calidad de los resúmenes generados.