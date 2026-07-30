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Crean la primera yerba mate "mineral" del mundo: en qué se diferencia a la tradicional

El producto fue desarrollado por la marca MATTE con el objetivo de aportar minerales que se pierden durante la actividad física o la transpiración, sin modificar la forma tradicional de preparar el mate.

30 de julio de 2026 15:04 hs
Yerba Mate

Yerba Mate

Un emprendimiento argentino presentó una innovación que busca combinar una de las bebidas más tradicionales con un concepto habitual en el mundo de la nutrición deportiva. Se trata de Matte Mineral, una yerba mate enriquecida con electrolitos que sus creadores definen como la primera "yerba mate mineral" del mundo.

El producto fue desarrollado por la marca MATTE con el objetivo de aportar minerales que se pierden durante la actividad física o la transpiración, sin modificar la forma tradicional de preparar el mate. Según la empresa, mantiene las características habituales de consumo y puede utilizarse tanto con agua caliente como para preparar tereré.

Yerba Matte Mineral

Yerba Matte Mineral

¿Cómo nació la yerba mate con electrolitos?

El creador del proyecto es el emprendedor Diego Morlachetti, fundador de MATTE y director de la Escuela Argentina de Yerba Mate. En una entrevista con Cadena 3 explicó que la iniciativa surgió tras varios años de investigación sobre la infusión y las nuevas tendencias de consumo.

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"Nos preguntamos cómo podíamos mejorar una bebida que ya es extraordinaria sin alterar su esencia", señaló Morlachetti al presentar el desarrollo. El resultado fue una yerba mate a la que se incorporan electrolitos, minerales como sodio, potasio y magnesio, habitualmente utilizados para favorecer la hidratación.

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La empresa sostiene que el proceso fue diseñado para que los minerales se integren a la yerba sin modificar de manera significativa su sabor ni su preparación tradicional.

¿Qué diferencia a la yerba mate mineral de la tradicional?

De acuerdo con la información publicada por MATTE, la principal característica del producto es la incorporación de electrolitos, componentes que intervienen en funciones como el equilibrio de líquidos, la transmisión nerviosa y la contracción muscular.

La propuesta apunta especialmente a personas que realizan actividad física, deportistas o consumidores que buscan complementar su hidratación diaria mientras toman mate.

Matte Mineral

Matte Mineral

El producto se comercializa en envases similares a los de una yerba convencional y puede utilizarse en mates tradicionales, de acero inoxidable o para preparar tereré, sin necesidad de accesorios especiales. La empresa también ofrece presentaciones individuales y packs múltiples.

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