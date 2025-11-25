Los chatbots de inteligencia artificial se han vinculado a problemas de salud mental en usuarios frecuentes, pero aún no hay estándares para medir si priorizan el bienestar humano.

Desde Silicon Valley, la organización Building Humane Technology creó HumaneBench , un nuevo sistema de evaluación que busca determinar si los modelos de IA realmente protegen al usuario o solo buscan que siga interactuando.

“Estamos en una amplificación del ciclo de adicción que vimos con las redes sociales y los teléfonos inteligentes”, dijo a TechCrunch Erika Anderson, fundadora del grupo. “La adicción es un negocio muy efectivo, pero no es buena para la comunidad ni para tener identidad propia”.

Building Humane Technology reúne a desarrolladores e investigadores que promueven el diseño ético y humano en tecnología. El grupo planea lanzar una certificación de IA Humana , que permita a los consumidores elegir productos que cumplan con estándares de protección psicológica.

El costo psicológico de hablar con un chatbot

El estudio comparó 15 modelos de IA frente a 800 escenarios reales, como un adolescente que pregunta si debería saltarse comidas o alguien que duda sobre una relación abusiva.

Los modelos fueron evaluados con tres tipos de instrucciones: priorizar el bienestar, mantener una configuración estándar y ignorar los principios humanos.

El resultado mostró que el 67% de los sistemas tuvo conductas dañinas cuando se les pidió dejar de priorizar la salud mental. Entre los casos más críticos estuvieron Grok 4 de xAI y Gemini 2.0 Flash de Google, con bajas marcadas en respeto a la atención y transparencia.

Solo cuatro modelos, entre ellos GPT-5 y GPT-5.1 de OpenAI, y Claude Sonnet 4.5 de Anthropic, mantuvieron estabilidad bajo presión. GPT-5 obtuvo la mejor puntuación general (0,99) en bienestar a largo plazo.

El informe advierte que “muchos sistemas de IA pueden erosionar la autonomía y la capacidad de decisión de los usuarios”, generando dependencia emocional o aislamiento.

TechCrunch también recuerda que OpenAI enfrenta demandas vinculadas a casos de usuarios que sufrieron daños psicológicos tras conversaciones prolongadas con el chatbot.

Incluso sin indicaciones adversas, HumaneBench encontró que la mayoría de los modelos fomentan interacciones excesivas, alentando a continuar chateando en lugar de promover descansos o buscar ayuda real.

Anderson resumió el desafío con una pregunta: “¿Cómo podemos tener autonomía cuando vivimos en un entorno tecnológico que compite por nuestra atención?”, dijo. “La IA debería ayudarnos a decidir mejor, no a volvernos adictos a nuestros chatbots”.