Peñarol trabaja en la recuperación de Nahuel Herrera y Pedro Milans, tiene una baja más confirmada pero contará con un retorno

Peñarol trabaja intensamente por estas horas para recuperar a dos jugadores lesionados de cara al clásico del domingo donde se definirá la Liga AUF Uruguaya contra Nacional.

El partido se jugará a la hora 16.30 en el Gran Parque Central.

Peñarol viene de empatar 2-2 en el Estadio Campeón del Siglo luego de estar dos goles en desventaja.

En ese partido, Peñarol perdió por lesión a Nahuel Herrera apenas comenzado el partido.

El jugador no está descartado, pero sufrió una dislocación de hombro, por lo que su presencia está comprometida.

El zaguero ya demostró su voluntad de jugar y la sanidad que encabeza Daniel Zarrillo trabaja en su recuperación a contrarreloj.

Según pudo saber Referí, Peñarol trajo a un especialista de Argentina para tratar esa lesión y lograr que el jugador llegue al clásico.

Además, Pedro Milans terminó con una lesión muscular en el posterior de la pierna izquierda y terminó sustituido.

Tampoco está descartado y se trabaja en su recuperación para que pueda jugar.

El que sí está descartado es Lucas Hernández, quien sufrió una lesión en la rodilla derecha que se evaluará cuando le baje la inflamación en la zona.

El que retornará tras estar un largo tiempo afuera de las canchas es el paraguayo Héctor Daniel "Tito" Villalba, quien superó un esguince de tobillo.

El extremo de 31 años no juega desde el 11 de octubre, contra Miramar Misiones. En ese partido fue titular y salió lesionado a los 61' tomando su lugar Stiven Muhlethaler.