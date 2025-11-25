Dólar
Peñarol trabaja en la recuperación de Nahuel Herrera y Pedro Milans, tiene una baja más confirmada pero contará con un retorno

Peñarol se prepara para la revancha con Nacional con un plantel muy diezmado y la sanidad trabaja a contrarreloj para recuperar a dos lesionados

25 de noviembre 2025 - 12:25hs
Nahuel Herrera

Leonardo Carreño

Peñarol trabaja intensamente por estas horas para recuperar a dos jugadores lesionados de cara al clásico del domingo donde se definirá la Liga AUF Uruguaya contra Nacional.

PEÑAROL

El padre de Matías Arezo, que estaba en lista negra, burló los controles para entrar al Campeón del Siglo y ver a Peñarol vs Nacional; lo hicieron ingresar por subsuelo de la Henderson

Gran Parque Central. (Archivo)
CLÁSICO

El plan de Nacional para evitar incumplir el protocolo de seguridad de la AUF en el clásico en el Gran Parque Central, tras lo ocurrido con Peñarol

El jugador no está descartado, pero sufrió una dislocación de hombro, por lo que su presencia está comprometida.

El zaguero ya demostró su voluntad de jugar y la sanidad que encabeza Daniel Zarrillo trabaja en su recuperación a contrarreloj.

Según pudo saber Referí, Peñarol trajo a un especialista de Argentina para tratar esa lesión y lograr que el jugador llegue al clásico.

Además, Pedro Milans terminó con una lesión muscular en el posterior de la pierna izquierda y terminó sustituido.

Tampoco está descartado y se trabaja en su recuperación para que pueda jugar.

El que sí está descartado es Lucas Hernández, quien sufrió una lesión en la rodilla derecha que se evaluará cuando le baje la inflamación en la zona.

El que retornará tras estar un largo tiempo afuera de las canchas es el paraguayo Héctor Daniel "Tito" Villalba, quien superó un esguince de tobillo.

El extremo de 31 años no juega desde el 11 de octubre, contra Miramar Misiones. En ese partido fue titular y salió lesionado a los 61' tomando su lugar Stiven Muhlethaler.

