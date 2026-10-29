El mayor exchange de criptomonedas del mundo sufrió un ataque de US$ 5.600 millones y frenó los retiros

Un hackeo de US$ 5.600 millones a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, dejó al menos US$ 2.540 millones congelados este jueves y obligó a la empresa a suspender los retiros mientras realiza verificaciones de seguridad. La compañía confirmó que los fondos de los usuarios "siguen siendo seguros" y abrió una investigación activa.

En su primer comunicado, publicado este jueves de noche en su cuenta oficial en X, el exchange reconoció estar "al tanto de los informes sobre un posible problema de seguridad" y afirmó que sus equipos están investigando activamente. "Los fondos de los usuarios están completamente seguros", sostuvo.

Horas más tarde, Binance precisó las cifras. Reconoció que circulaban "cifras divergentes" sobre el monto congelado, incluidas referencias a US$ 1.800 millones, y aclaró: "El total verificado actualmente congelado es de US$ 2.540 millones". Advirtió que ese número podría seguir subiendo a medida que avance el trabajo con "las fuerzas del orden, emisores, firmas de inteligencia blockchain y socios de la industria para rastrear y congelar activos adicionales".

El tercer anuncio de la jornada confirmó que los retiros fueron suspendidos. "Se reanudarán tan pronto como el problema de seguridad se haya resuelto completamente", informó la compañía, que pidió paciencia a los usuarios. En paralelo, alertó sobre estafas: pidió no confiar en enlaces, mensajes ni solicitudes de información de cuenta por canales no oficiales.

El tamaño del golpe y la lectura desde Uruguay

Ignacio Varese, vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Blockchain, explicó a El Observador la dimensión del episodio. "Lo que se está manejando es que Binance tuvo un hackeo de 5.600 millones de dólares. Si esto es así y los números son reales, es el hackeo más grande de la historia de las criptomonedas", señaló. Para el referente, el impacto "es muy, muy grande" y lo ubica entre "una de las noticias más impactantes" del sector.

Varese también se refirió a la reacción de las emisoras de stablecoins –criptomonedas atadas al valor del dólar–. Según indicó, Tether (emisora de USDT) y Circle (emisora de USDC) ya bloquearon US$ 2.000 millones vinculados al ataque, por lo que una parte del dinero sustraído "se estaría recuperando". De todas maneras, aclaró que la información "está en proceso".