Por qué Bitcoin importa: especialistas analizaron en Montevideo el impacto de las criptomonedas

¿Pasó la ebullición de las criptomonedas? ¿Por qué todavía no se adoptan de manera masiva? ¿Qué problemas del sistema tradicional vinieron a resolver?

Todas estas fueron algunas de las preguntas que se plantearon en Finanzas Summit, un evento organizado por Gastón Pérez en la Torre de Antel el pasado sábado, que buscó que inexpertos en el mundo cripto pudieran entender su relevancia y alcance de la mano de expertos.

Juan Becerra, CEO de Criptala, una empresa que asesora en la compra y venta, explicó que Bitcoin funciona como un activo para resguardar e intercambiar valor , y señaló que “ al igual que el oro, tiene una cantidad finita ”. Describió que su precio se determina por oferta y demanda, y que el proceso de emisión se vuelve más lento con el tiempo.

Según Becerra, la característica de que “no sea manipulable” abre la puerta al debate sobre el sistema financiero actual.

Tomás Rodríguez, profesor de Criptomonedas y Blockchain en lla Universidad ORT, habló sobre el funcionamiento del dinero y los incentivos que sostienen al sistema. Rodríguez señaló que el análisis técnico del ecosistema cripto puede ser complejo, pero remarcó que “los fundamentos y la razón por la cual existe es muy humana y es muy fácil de entender”.

Para Rodríguez, el problema central es que “ahorramos dólares porque es una moneda de reserva aceptada que nadie cuestiona”. Indicó que Bitcoin y blockchain surgen para cuestionar ese esquema.

Explicó que la emisión monetaria es un punto crítico. Afirmó que “ese dinero alguien lo puede imprimir de la nada” con “tres clicks”.

Rodríguez describió un problema “ridículo” del sistema tradicional que es limitar el uso del dinero. Dijo: “Tengo 500.000 dólares en el banco: si los quiero sacar ahora, tengo que pedirle permiso al banco. ¿Por qué?”. Planteó que las transferencias internacionales tienen múltiples intermediarios que “van a morder y comisionar”, lo que aumenta costos y genera restricciones operativas para los usuarios.

Según su visión, Bitcoin y las criptomonedas aparecen como una alternativa. Señaló que permiten realizar envíos globales de valor de manera más directa, lo que ofrece una salida a los problemas identificados en el sistema financiero tradicional.

Bitcoin no es lo mismo que las otras criptomonedas

Bitcoin no es lo mismo que el resto del ecosistema cripto porque no representa crédito ni depende de una entidad que tome decisiones sobre su funcionamiento.

A diferencia de Ethereum —que tiene un fundador identificado, una organización como Ethereum Foundation y una estructura de gobernanza que decide sobre la evolución de la red— Bitcoin se basa en un sistema totalmente descentralizado donde nadie puede modificar las reglas unilateralmente.

Explicó que Ethereum tiene un fundador implicado y conocido que toma decisiones, mientras que Bitcoin opera bajo otra lógica. Destacó que muchas redes permiten construir proyectos con impacto en industrias diversas, lo que influye en la demanda de cada token.

Becerra añadió que la estabilidad que puede ganar una red depende de “la cantidad de proyectos exitosos” que se desarrollen sobre ella.

Además, mientras muchas criptomonedas están ligadas a proyectos específicos que buscan generar valor en distintas industrias —y cuyo desempeño influye directamente en la oferta y demanda de su token asociado— Bitcoin se sostiene como una reserva digital sin dueño, ajena a modelos de negocio particulares y enfocada en ser dinero descentralizado.

En el plano financiero, los especialistas mencionaron el crecimiento del uso de stablecoins como USDT. Indicaron que “ya están tomando el nicho más categórico en la conexión con el sistema financiero tradicional”.

Cómo invertir y qué riesgos existen

Mauro Argañaraz, creador de contenido y profesor, analizó los riesgos que enfrenta quien quiere comenzar. Dijo que existe “mucha desinformación”, y que acceder a información incorrecta puede dificultar el ingreso al ecosistema.

Advirtió sobre las estafas que circulan en el mercado y sostuvo que “está lleno de estafas en el cripto”. Mencionó las promesas de “rendimientos del 200% en 3 meses”, señalando que generan expectativas falsas y llevan a que muchas personas asocien cripto con engaños.

Argañaraz afirmó que estos casos dañan tanto al usuario como al ecosistema. Remarcó que el primer paso es “educarse, formarse, aprender sobre la tecnología”.

Describió que desde su empresa desarrollan talleres para aprender a abrir una wallet, hacer operaciones y evitar errores como “copiar mal la dirección”, entre otros puntos relacionados con la operatoria básica.

Rodríguez destacó que el ecosistema cripto puede resultar complejo por las particularidades técnicas de cada red. Sin embargo, remarcó que Bitcoin tiene un rol destacado porque es “ajeno a cualquier empresa… y puede verse su comportamiento histórico”.

Argañaraz añadió que no existe un mix universal de inversión y que cada persona debe evaluar su situación. Sostuvo que los perfiles pueden ser “más conservadores o más agresivos”.

¿Usar cripto para pagar en un restaurante?

En su análisis del uso de cripto para pagos, Rodríguez señaló que Bitcoin “tiene el potencial para ser una moneda transaccional y cumplir todos los roles del dinero”, aunque hoy se usa principalmente como reserva de valor.

Explicó que la escalabilidad es un desafío para los pagos directos, ya que se necesitan más transacciones por segundo.

Al ampliar la perspectiva, Rodríguez afirmó que el mundo cripto y Bitcoin representan “un cambio de paradigma, un sistema financiero alternativo muy difícil de censurar y de controlar”, lo que genera tensiones con quienes gestionan el sistema actual.

Indicó que las regulaciones son un factor que condiciona la adopción porque “cada país va tomando sus decisiones” y eso influye en el ritmo de crecimiento.

Becerra, por su parte, analizó cómo distintas economías impulsan la adopción por necesidad. Señaló que cuando las monedas locales se debilitan, las personas buscan alternativas para preservar su poder adquisitivo.

Rodríguez también mencionó que en ciclos recientes Bitcoin mostró comportamientos más cercanos al oro, y que algunas interpretaciones lo ven como un instrumento de protección del capital.

Los especialistas coincidieron en que el avance regulatorio en Estados Unidos, como la aprobación de los ETFs de Bitcoin por parte de la SEC, marca un cambio relevante en el mercado.

Rodríguez afirmó que esos desarrollos reducen la incertidumbre y facilitan nuevas opciones de inversión.