El método de Harvard para dormir rápido

El insomnio y la dificultad para conciliar el sueño suelen ser una de las afecciones que aquejan a millones de personas cada noche. Ante este problema, una especialista de la Universidad de Harvard reveló un método natural, gratuito y respaldado por la ciencia que acelera el proceso de descanso sin necesidad de recurrir a fármacos.

La doctora Trisha Pasricha , médica internista e instructora en la Escuela de Medicina de la casa de estudios estadounidense, explicó que el secreto radica en una práctica sumamente sencilla: calentar los pies antes de acostarse . Esta técnica demostró tener una eficacia comparable a la de muchos somníferos de venta libre.

Según la experta, el uso de medias limpias, un baño de pies con agua tibia o una ducha caliente antes de ir a la cama genera una respuesta fisiológica clave. El calor en las extremidades provoca la dilatación de los vasos sanguíneos, un proceso conocido como vasodilatación distal .

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La explicación radicaría en la expansión de los vasos sanguíneos en los pies. "El cuerpo logra liberar el calor acumulado de manera más eficiente. Esto produce un descenso en la temperatura corporal central, lo cual envía una señal directa al cerebro indicando que es el momento de descansar", indicó Pasricha .

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Un estudio respaldado por Harvard y publicado en Scientific Reports confirmó que la práctica de calentamiento suave de la piel antes de dormir acorta el tiempo necesario para conciliar el sueño. Los datos indican que esta práctica puede adelantar el inicio del descanso entre 7 y 10 minutos.

Además de acelerar el proceso, la investigación observó que este hábito mejora la calidad general del ciclo de sueño. "El método permite un descanso más profundo y prolongado sin los efectos secundarios asociados a los medicamentos tradicionales", sumó el informe.

Paso a paso, ¿qué hay que hacer para dormir rápido?

La doctora Pasricha detalló tres alternativas prácticas para incorporar este método a la rutina nocturna:

Uso de medias: Colocarse un par de calcetines limpios y cómodos justo antes de acostarse.

Colocarse un par de calcetines limpios y cómodos justo antes de acostarse. Baño de inmersión: Sumergir los pies en agua tibia durante aproximadamente 10 minutos previos al descanso.

Sumergir los pies en agua tibia durante aproximadamente 10 minutos previos al descanso. Ducha caliente: Tomar un baño de agua cálida entre una y dos horas antes de ir a la cama para lograr el mismo efecto termorregulador.

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Los especialistas de Mayo Clinic también coinciden en que establecer un entorno fresco en la habitación complementa este descenso de la temperatura corporal. La combinación de un cuarto oscuro y silencioso con las extremidades cálidas crea el escenario biológico ideal para combatir el insomnio.