Fintech Summit 2025: innovación, regulación y futuro digital en Uruguay

El Fintech Summit 2025 se realizará en Montevideo el 27 y 28 de noviembre, en el Radisson Victoria Plaza Hotel. El evento reunirá a líderes de innovación financiera, autoridades y empresarios del ecosistema regional.
Organizado por Cámara Uruguaya de Fintech, el encuentro busca analizar los principales avances en transformación digital, regulación, ciberseguridad y educación financiera.
Según la gacetilla oficial, la cita se propone “consolidar a Uruguay como referente regional en innovación y desarrollo financiero”.
El programa incluye paneles sobre inteligencia artificial aplicada al sistema bancario, inclusión financiera digital y open finance, con presencia de representantes del Banco Central del Uruguay (BCU) y del Ministerio de Economía y Finanzas.
Entre los temas destacados se encuentran la tokenización de activos, el uso de blockchain en pagos internacionales y el impacto de la IA en la gestión del riesgo crediticio.
Speakers, innovación y oportunidades para startups
El Fintech Summit contará con más de 40 speakers nacionales e internacionales. Participarán ejecutivos de bancos, aseguradoras, plataformas digitales y startups, además de autoridades del sector público.
El evento tendrá un espacio para networking y pitch de startups, con el objetivo de “promover alianzas y nuevas oportunidades de inversión”.
Habrá además workshops técnicos y presentaciones de empresas que impulsan soluciones basadas en big data, automatización y análisis predictivo.
Desde la organización destacaron que “la cooperación entre el sector público y privado será clave para impulsar un sistema financiero más moderno y accesible”.
El encuentro espera la asistencia de más de 800 participantes y se posiciona como “la cita más importante del ecosistema fintech uruguayo y regional”.