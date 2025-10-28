Bryan Adams vuelve a Uruguay y tocará en el Centenario: los detalles de la cuarta visita del cantante canadiense al país

El cantante canadiense Bryan Adams se presentará por cuarta vez en su carrera en Uruguay, en un show marcado para marzo de 2026 en el estadio Centenario.

Adams traerá su gira Roll with the punches el próximo viernes 13 de marzo al Centenario, y la preventa de las entradas comenzará esta misma semana.

La instancia será en Red UTS con tarjetas Itaú Personal Bank, Infinite y Black y Canjes Volar a partir de este miércoles 29 de octubre a las 10 horas hasta las 17.59. La preventa general será con todas las tarjetas de crédito Itaú y Canjes Volar desde el 29 de octubre a las 18 horas hasta el viernes 31 de octubre a las 9.59. La venta general, en tanto, comenzará a partir del 31 de octubre a las 10 horas.

Adams ha estado de gira por el mundo durante buena parte de su carrera, y su música ha alcanzado el número 1 en más de 40 países. Durante su trayectoria ganó los premios Grammy, American Music Awards, tres Oscar y estuvo nominado en cinco ocasiones a los Globos de Oro.

En 2018, se aventuró en el mundo del teatro musical, coescribiendo las canciones de Pretty Woman: The Musical y lanzó su decimosexto álbum de estudio, So Happy It Hurts, en 2022. Regrabó algunas de sus canciones más importantes con un álbum doble, Classics, en 2023, y poco después lanzó una caja recopilatoria de tres álbumes de su residencia en el Royal Albert Hall.

En agosto de 2024, Bryan lanzó Bad Records, su propio sello independiente, con un sencillo digital de edición limitada de 7 y un video de dos canciones: Rock And Roll Hell y War Machine.

La gira Roll With The Punches comienza en mayo de 2025 y el álbum se lanzará próximamente. La última vez que el rockero de 65 años estuvo en Uruguay fue en 2019, cuando se presentó en el Antel Arena en el marco de su gira Shine a light.