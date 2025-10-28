"Como lo hizo Uruguay": cuál es la reforma laboral que busca replicar el gobierno de Milei

Con una sonrisa en su rostro Patricia Bullrich se enfrentó en la noche del lunes a una entrevista con el periodista argentino Jonatan Viale donde recapituló las últimas horas antes del contundente triunfo del partido liderado por el presidente Javier Milei en las elecciones legislativas en las que Bullrich obtuvo el respaldo de más del 50% de los votos en Ciudad de Buenos Aires. En este marco, reflexionó sobre los temas que el oficialismo se trae entre manos para los dos años de gestión que le quedan por delante.

En nombre del gobierno, Bullrich se comprometió a llevar adelante una serie de reformas a partir del 10 de diciembre. Entre ellas, una reforma impositiva. “La competitividad argentina todavía está lejos del objetivo. Los precios en la Argentina son más caros que en los países vecinos, entonces, necesitamos que la gente recupere poder adquisitivo y viva mejor”, destacó.

En esta línea, se refirió también a una reforma laboral impostergable. “De 1975 es la ultraactividad en Argentina, un sistema que te estira siempre al peor convenio colectivo”, opinó. Consultada por el periodista por la “industria de los juicios laborales” que está en marcha en Argentina, Bullrich señaló: “el juicio laboral está bien como lo hizo Uruguay, poniendo un límite a cuántas indemnizaciones se pueden pagar” .

“No puede un juicio laboral llevarse una empresa” , estimó la legisladora en referencia a las grandes indemnizaciones que favorecen a un trabajador, pero en ocasiones, llegan incluso a propiciar el cierre de una compañía. “Pierden todos porque se quedan sin trabajo”, agregó Bullrich que catalogó a ese modelo como “depredador del trabajo”.

La ley de Promoción de Inversiones y Empleo que el gobierno argentino enviará próximamente al congreso incluye, al respecto, que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan abonar el total de una indemnización en hasta 12 cuotas.

Los juicios laborales en el sistema uruguayo

La ley de abreviación de los juicios laborales (N° 18.572) promulgada en 2009 establece que debe haber previo al juicio una instancia de conciliación entre las partes donde deberá presentarse una solicitud en la que se indiquen los hechos que fundamentan el reclamo y el monto de los rubros reclamados. Además, Los asuntos cuyo monto total no supere la suma de $ 81.000 del momento (cifra que es actualizada anualmente por la Suprema Corte de Justicia) la resolución se dará en una única audiencia.

En el actual sistema argentino las indemnizaciones por despido implican que el trabajador recibe un sueldo por cada año de servicio (o fracción mayor a 3 meses), calculado con su mejor remuneración mensual del último año. En cambio, en Uruguay, la indemnización se corresponde con la remuneración total correspondiente a un mes de sueldo por cada año o fracción de actividad, con un límite de seis mensualidades como máximo.

Fondo de Cese Laboral: el nuevo modelo que presentado en Argentina

A mediados de este año el vecino país creó por medio de la Ley 27.742 el Fondo de Cese Laboral, un sistema optativo que en determinados casos puede suplantar a las indemnizaciones. Este fondo exige acuerdo colectivo y prevé la aceptación del trabajador previo al inicio del contrato laboral. En la práctica supone que el empleador realice aportes mensuales a un fondo particular que, en caso de despido, se destina a su indemnización inmediata, sin necesidad de esperar a una resolución judicial. Esta modalidad apunta a dar una mayor previsibilidad y a reducir la conflictividad entre las partes.