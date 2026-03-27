Guía definitiva: 3 nuevos trucos ocultos de WhatsApp

WhatsApp lanzó este 26 de marzo tres funciones nuevas enfocadas en gestión de almacenamiento, edición de imágenes con inteligencia artificial y soporte para dos cuentas en iPhone. La actualización fue confirmada en el sitio oficial de la plataforma de Meta y comenzó a desplegarse en dispositivos a nivel global.

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Gestión de almacenamiento sin perder mensajes El cambio más esperado tiene que ver con el espacio en el teléfono. Hasta ahora, limpiar la memoria de WhatsApp implicaba borrar conversaciones enteras. Con la nueva opción "Administrar almacenamiento" es posible eliminar únicamente los archivos multimedia pesados —como videos largos— sin perder el historial de mensajes.

Abrí WhatsApp e ingresá al chat que más espacio ocupa en tu dispositivo.

Tocá el nombre del contacto o grupo en la parte superior de la pantalla.

Seleccioná la nueva opción "Administrar almacenamiento".

Filtrá y borrá solo los archivos multimedia masivos, conservando tus textos. Meta AI integrada al envío de fotos La segunda novedad integra la inteligencia artificial de Meta directamente en la ventana de envío de imágenes. Desde ahí, el usuario puede pedirle a la IA que elimine objetos del fondo o modifique el estilo visual, sin necesidad de usar una aplicación externa.

Seleccioná la foto que querés enviar dentro de cualquier conversación.

Tocá el nuevo ícono de Meta AI que aparece en las herramientas previas al envío.

Pedile a la IA que elimine objetos del fondo o cambie el estilo visual.

Confirmá los cambios y enviá la imagen retocada. Dos cuentas de WhatsApp en un mismo iPhone La tercera función llega para los usuarios de iOS: WhatsApp ahora permite tener dos cuentas activas en un mismo dispositivo Apple, una opción que ya existía en Android.