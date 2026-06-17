La comparación de Nicolás Jodal entre Francisco Piria y Elon Musk

"Está entre los diez mejores ingenieros de toda la historia." Así definió el ingeniero Nicolás Jodal, fundador de GeneXus, a Elon Musk en una entrevista con RadarIA sobre el estado de la inteligencia artificial.

Para Jodal, la historia "avanza por individuos excepcionales", y el equivalente uruguayo de Musk fue Francisco Piria.

Para Jodal, Uruguay también tuvo "seres excepcionales", y el primero que nombró fue Francisco Piria. "En 1900 dijo que el futuro del Uruguay era el turismo" , dijo, cuando la gente iba en carreta a la playa y había balnearios separados para hombres y mujeres.

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"Eso le parecía divertido, y el flaco dijo que era el futuro." Para Jodal, "fue un ser excepcional" .

A Musk lo llamó "un delirante" y "un loco total", pero distinguió los planos: "Desde el punto de vista de ingeniería, es un ser excepciona por las cosas que ha hecho".

"La mayor parte de su vida fue todo un fracaso, siempre estuvo al borde de la bancarrota", dijo.

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El ingeniero uruguayo dijo que la historia "avanza de una forma continua o avanza por individuos excepcionales". Y lo ejemplificó: "Si no hubiera existido Newton, si no hubiera existido Einstein, ¿hubiéramos estado donde estamos?". Su conclusión: "Avanza por gente excepcional, un poquito".

Musk hizo historia en la última semana al convertirse en el primer trillonario del mundo. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, su fortuna alcanzó aproximadamente US$1,05 billones tras la salida a bolsa de SpaceX. "¿Está bien o está mal? Yo creo que está bien", opinó, y admitió haberse "divertido mucho" con la polémica en Twitter.

Jodal dijo que la fortuna no es real. "El tipo no tiene un millón de millones", dijo. "No existe ese trillón de dólares." La cifra surge de la salida a bolsa de SpaceX: "Es un cálculo, lo que valdría si se vendiera". Pero hay un tema, aclaró: "Si Elon Musk sale a decir que vende SpaceX, no vale nada".

La comparación de las ceibalitas y los planes de la IA para los jóvenes

Sobre el momento de la inteligencia artificial, Jodal fue claro: "Con la IA generativa, claramente estamos en el comienzo de la revolución". Lo comparó con "internet del año 93-94, cuando recién empezó Amazon y Netscape". Los usuarios, dijo, "ya se subieron: todo el mundo usa ChatGPT o alrededor".

Ahí marcó "un gran tema para Uruguay": el acceso. "Tendríamos que garantizar que por lo menos los jóvenes todos pudieran acceder a un buen nivel de inteligencia artificial", sostuvo. "Así como mis nietos acceden a la versión paga, yo quisiera que cualquier liceal también pudiera."

"De la misma manera que le dio una computadora a un niño, hoy le tienen que dar un AI tutor".

Qué pasa con Anthropic y la campaña del "miedo"

Del conflicto de Anthropic con el gobierno de EE.UU. ofreció "su versión de los hechos". Primero, una acusación: "A Anthropic le encanta hacer marketing del miedo". "Se autoperciben como los que se preocupan más de la seguridad", dijo, y recordó que "la mayor parte de lo de Anthropic viene de OpenAI".

Con el modelo Mythos, contó, en la empresa dijeron: "Agarramos tres códigos base cualquiera y le encontramos vulnerabilidad por todos lados; si lo soltamos, esto va a ser un caos". Pero aclaró: "Si era cierto o no, yo qué sé, nadie lo vio".

Después llegó Fable, con "un arnés para que no se vaya para varios lados", y una agencia del gobierno "encontró un jailbreak", una manera de romperlo. "Y Anthropic hace una cosa rarísima: dice 'no lo vamos a arreglar'". "¿Por qué? Yo no termino de entenderlo."

Sobre China fue tajante: "Los chinos realmente están atrás", pero "usan una cosa que se llama destilar un modelo: yo puedo crear un modelo más chico usando uno más grande". En vez de datos, "le hacen preguntas al modelo grande y se lo meten al chico. Y lo regalan libremente".

Por eso, dijo, Anthropic se protege: "Si me doy cuenta que me estás destilando el modelo, te lo degrado". Aun así, valoró el ingenio chino con DeepSeek tras el bloqueo de chips de Nvidia: "Hicieron un modelo con servidores viejos, lo reprogramaron todo en assembler" y "consiguieron una cosa maravillosa". Para él, la restricción los forzó a innovar.

¿Pueden alcanzar a Estados Unidos? "Es subir una escalera mecánica marcha atrás: todos van a estar corriendo", respondió. "Hoy, Anthropic y OpenAI están arriba de todo el mundo, pero no podés descartar nada."

Jodal, el empresario que no quiere "bajo perfil"

Sobre su exposición pública, Jodal dijo que "me sale solo": "Creo que es saludable que los empresarios hablemos y contemos nuestras opiniones; no me gusta el empresario de bajo perfil". Más que opinar, aclaró, "lo que hago es contar lo que está pasando en tecnología".

Conoce los costos: "Muchas veces me dicen 'no te expongas'… en el mundo moderno tenés los haters. En una de esas te cancelan". "Me la van a dar por todos lados, pero me parece importante dar nuestra opinión", dijo.

Sobre su próxima gran apuesta, apuntó a las empresas: "La gente adoptó la IA, todo el mundo la usa, pero las empresas no". "Cómo vamos a hacer inteligencia artificial en las empresas es el gran tema". Y sumó otro foco: "Hoy estoy muy dedicado también al tema de robótica".