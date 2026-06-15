Cómo configurar tu televisor con antena para ver los goles del Mundial 2026 antes que tu vecino

Para ver el Mundial 2026 por TV aire y gritar los goles de la selección uruguaya antes que tu vecino, alcanza con una antena ISDB-T que cuesta unos 500 pesos . Configurarla lleva pocos minutos y, según la prueba que hicimos en El Observador, es el formato que transmite con menos demora.

Dependiendo del modelo que compres, en su interior viene la base, la antena y los dos conectores . Uno de esos conectores tenés que enchufarlo al pin donde dice "TV Digital" . El otro es un USB que sirve para darle corriente a la antena .

Una vez enchufada, agarrá el control remoto y apretá el botón que te lleva a ver todas las fuentes enchufadas al televisor. Ahí entrás a la entrada de la antena.

¿Dónde ver Uruguay vs Arabia Saudita hoy en vivo por el Mundial 2026 en TV y streaming?

Una última canción para Uruguay en el minuto final antes del debut contra Arabia: la nueva versión de Uruguay (Te queremos ver campeón)

Después apretá "Sintonización de Canales" y, por último, "Sintonización Automática" . Con eso la antena busca y decodifica todos los canales disponibles . Entre ellos aparece Canal 5, que tiene los derechos del Mundial .

Vale aclarar que muchos de los televisores que se compran hoy ya traen este sistema integrado, así que en esos casos solo hay que configurarlo sin necesidad de sumar la antena.

Cuál es el formato que llega más rápido

En El Observador hicimos la prueba: pusimos cuatro televisores transmitiendo los diferentes formatos al mismo tiempo para medir cuánto tardaba cada uno en mostrar la jugada.

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El primer puesto fue para la TV aire, que quedó como referencia con cero demora. La TV cable llegó 5 segundos después y la satelital, a los 11 segundos.

El streaming fue el más lento: mostró la imagen 1 minuto y 11 segundos más tarde que la TV aire. Esa diferencia es la que te puede hacer escuchar el gol del vecino antes de verlo en tu pantalla.