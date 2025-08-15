Spotify sube sus precios en Uruguay: cuánto costará cada plan

Spotify aplicará un aumento en todos sus planes de suscripción Premium en Uruguay. El ajuste comenzará a regir a partir del próximo ciclo de facturación en septiembre.

Según un correo enviado a los usuarios, el precio del plan Individual pasará de US$ 7,99 a US$ 8,99 por mes.

La empresa indicó que la suba busca "seguir innovando en nuestra oferta de productos y funciones" , con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario.

El mensaje detalla que quienes no deseen continuar con el servicio podrán cancelarlo desde su cuenta sin costos adicionales.

En la web oficial de Spotify ya aparecen los nuevos valores, que también afectan los planes compartidos Duo y Familiar.

Nuevos valores en todos los planes de Spotify en Uruguay

El plan Duo, que permite dos cuentas Premium, subirá de US$ 9,99 a US$ 11,99 al mes.

El plan Familiar, con hasta seis cuentas disponibles, se incrementa de US$ 11,99 a US$ 14,99 mensuales.

Todos los planes mantienen la opción de prueba gratuita por un mes antes del cobro.

Spotify no realizó anuncios en sus canales oficiales. El único aviso se dio por correo a los usuarios registrados.