WhatsApp trabaja en una nueva función que promete cambiar la forma en que los usuarios interactúan en las conversaciones individuales y grupales: la posibilidad de crear y compartir stickers con sonido .

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La herramienta, denominada sound stickers, permitirá incorporar grabaciones de voz o archivos de audio de hasta diez segundos a las imágenes estáticas o animadas que se envían a través de la aplicación.

Según informó el sitio especializado WABetaInfo, la función todavía se encuentra en desarrollo y fue probada en la versión beta de WhatsApp para dispositivos con sistema operativo Android.

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Hasta ahora, los usuarios de la aplicación podían compartir stickers estáticos o animados, pero ninguno de estos formatos permitía reproducir sonidos. Con esta actualización, WhatsApp busca ampliar las posibilidades de personalización de uno de los recursos utilizados en las conversaciones.

Cómo crear y compartir stickers con sonido en WhatsApp

Una vez que la herramienta esté disponible, los usuarios podrán incorporar audio a sus stickers directamente desde la aplicación, sin necesidad de recurrir a programas externos.

Para hacerlo, deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar a una conversación individual o grupal de WhatsApp.

Seleccionar la opción para crear un sticker a partir de una imagen.

Presionar el nuevo ícono de ondas de sonido que aparecerá en la barra de herramientas.

Grabar un mensaje de voz o seleccionar un archivo de audio almacenado en el celular.

Recortar el sonido, en caso de que supere los diez segundos.

Guardar y enviar el sticker.

Una vez enviado, el sticker contará con un ícono de volumen que permitirá identificar que tiene un sonido asociado. Para reproducirlo, bastará con tocar la imagen dentro de la conversación.

Al igual que el resto de los mensajes de WhatsApp, estos contenidos estarán protegidos mediante el cifrado de extremo a extremo.

Qué pasará con los stickers animados creados a partir de videos

Otra de las novedades que prepara WhatsApp está vinculada con los stickers animados que se crean a partir de videos.

La herramienta conservará automáticamente hasta cinco segundos del sonido original del archivo, aunque los usuarios tendrán la posibilidad de sustituirlo por una grabación propia o por otro audio almacenado en el dispositivo.

De esta manera, será posible convertir un fragmento de video en un sticker que conserve tanto los movimientos como las frases o sonidos originales.

Además, según WABetaInfo, WhatsApp trabaja en la incorporación de paquetes de stickers con sonido a su propia tienda.

Los otros cambios que prepara WhatsApp

El portal especializado Android Authority también detectó una nueva opción que permitirá activar o desactivar el borde que la aplicación agrega automáticamente a los stickers.

En cuanto a la reproducción de los sonidos, la herramienta respetará la configuración del teléfono cuando se encuentre en modo silencioso. Los usuarios también podrán silenciar manualmente los stickers mediante el ícono de volumen.

Por otra parte, WhatsApp trabaja en una modificación del cuadro de redacción de los mensajes, que pasaría a tener dos líneas: una destinada exclusivamente a escribir y otra en la que se ubicarían los accesos a la cámara, los archivos adjuntos y otras funciones.

Cuándo estarán disponibles los stickers con audio en WhatsApp

Por el momento, WhatsApp no anunció una fecha oficial para el lanzamiento de los stickers con sonido.

La herramienta continúa en fase de desarrollo y fue detectada en la versión beta para Android, por lo que todavía no está disponible para el conjunto de los usuarios de la aplicación de mensajería.