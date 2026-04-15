La enfermera especializada de Virginia y propietaria del estudio de cuidado de la piel Aiyana Atelier, Ashley Carmen, develó con qué frecuencia se deben cambiar las sábanas en una semana.

En diálogo con Southernliving, la profesional indicó que, si bien existe cierta flexibilidad, la regla recomendada debe aplicarse sin importar la estación del año.

“Para los cambios rutinarios, las sábanas deben lavarse cada semana, algo que la mayoría de la gente no hace, y con mayor frecuencia si hay sudoración persistente”, explica Carmen.

En este sentido, agregó: “Las almohadas, las fundas superiores, los rellenos y las mantas o edredones más gruesos deben lavarse cada tres meses y secarse al aire”.

image Cada cuánto hay que cambiar las sábanas

Las recomendaciones toman como base un análisis realizado en 2022 y publicado en Journal of Allergy and Clinical Immunology. El informe develó que de 1000 personas consultadas, en promedio, el cambio de sábana se reservaba una vez cada 24 días.

Al ahondar en los riesgos por no seguir la frecuencia de renovación, Carmen explicó que, aunque se anteceda un baño nocturno, "tus sábanas se ensuciarán igualmente".

"Los aceites se secretan durante la noche, y la piel se descama más a esa hora", repasó, al tiempo que sumó. "Debido a los ciclos de cortisol, las hormonas y los ritmos circadianos, la noche ofrece el mejor momento para que esto ocurra".

Además de la piel muerta y los alérgenos, las bacterias y los hongos también se posicionan como un problema: un adulto promedio suda 26 galones al año en la cama, lo que convierte a las sábanas cómodas en un caldo de cultivo ideal para hongos perjudiciales.

image Cada cuánto hay que cambiar las sábanas

El cambio de sábanas adquiere un eje central para aquellas personas con alergias o afecciones cutáneas como rosácea o acné. En esta casos, deben lavarse con más frecuencia, así como las prendas que sudan en exceso.

"Aunque desconocemos la causa exacta de la rosácea, una de las principales hipótesis es que se origina en los ácaros del polvo, por lo que se recomienda cambiar la ropa de cama con más frecuencia", completó Carmen.

Otra razón para cambiarlas se ubica en el compartimiento con mascotas, lo que puede agravar los problemas. "Todo esto se intensifica si permites que tus mascotas y bebés duerman contigo".