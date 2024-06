Copa América 2024: Conmebol liberó el audio del VAR de la gran polémica del partido que dejó fuera a Chile

Así, finalmente Canadá logró una histórica clasificación a cuartos de final de la Copa América, en tanto Chile se volvió temprano a casa, algo que no ocurría desde 2004.

Los audios del VAR de la polémica entre Canadá y Chile por Copa América 2024

"En el minuto 4, en una reanudación de tiro de esquina, no estando el balón en juego, un atacante de blanco (Canadá) golpea con el codo en la cara del jugador de rojo y azul (Chile), lo que se configura como conducta violenta y, por ende, tarjeta roja. El árbitro ante esta acción no toma ninguna sanción disciplinaria. El VAR en su chequeo protocolar, utilizando ángulos y velocidades, no logra identificar la conducta violenta y confirman incorrectamente la decisión de campo", comienza diciendo una voz en off en el video que compartió la Conmebol.

Pero, ¿qué fue lo que le dijeron los árbitros del VAR a Wilmar Roldán?

"Cayó uno", comentó uno al principio. "Déjala correr. Nada, nada", se añadió. El cuarto árbitro expresó: "No fue para pegar". Roldán respondió: "No, le pone el brazo así nomás".

Tras el encuentro, hubo duras quejas de los jugadores y el presidente de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, Pablo Milad, presentó una denuncia ante Conmebol.

Aquí se puede ver el video con los audios del VAR: