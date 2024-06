Copa América 2024: Moisés Paniagua iba a enfrentar a la selección de Uruguay, pero faltó la firma de su padre y no viajó

“La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aclara que el jugador Moisés Paniagua no formará parte de la delegación que disputará los partidos amistosos internacionales y de Copa América debido a que, al no contar con la mayoría de edad y al estar ausente del país, uno de los padres, no pudo concluir con los trámites exigidos para el visado de ingreso a los Estados Unidos de América. La FBF y el cuerpo técnico lamentan no contar con este joven talento nacional en este importante torneo continental”, informa el comunicado.