Copa América: el hincha celeste fanático del "caudillo" Luis Suárez y la preocupación por "Manotas" Mejía en el arco de Panamá

Hincha fanático de Suárez que le preocupa "Manotas" Mejía arquero de Panamá | COPA AMÉRICA 2024

“Para transmitirles un poquito de onda para ver si traemos la 16 a casa”, dijo, ilusionado con un nuevo título del combinado.

Nicolás le tiene fe al equipo de Marcelo Bielsa. “Lo veo bien, tenemos un cuadrazo y vino el caudillo, el hombre”, señaló, mostrando una camiseta de Luis Suárez de Nacional. “Llegó y está toda la esperanza puesta ahí, todas las fichas”, agregó sobre el goleador histórico de la celeste.

El hincha celeste reconoció ser fanático de Suárez y “bolso a morir”.

“Desde que arrancó en Nacional, Suárez se fue agrandando cada vez más. ¿Quién no lo quiere a Suárez en Uruguay? Lo quieren en todos lados”, comentó.

En el debut ante Panamá, Nicolás dirá presente. “Al partido de Miami voy a ir. Estamos con una banda aprontando para el domingo estar ahí, gritando y quedándonos sin garganta. Y esperemos ganar”.

“Está Manotas ahí en el arco”, dijo, por el arquero de Nacional Luis “Manotas” Mejía, golero de la selección panameña. “Pero vamos a ver si puede dejar pasar alguna. Tenemos jugadores para que puedan hacerla entrar, así que está todo bien con eso”.

Sobre su historia, Nicolás contó que llegó a Estados Unidos en 2005 para ver “qué pasaba” y fue aprendiendo oficios. “Estudié hotelería en Uruguay, en la UTU, y acá me fui haciendo, aprendiendo de todo un poco. Y hoy soy contratista, remodelo casas y apartamentos, tengo gente trabajando conmigo. Esa es mi historia, de eso vivo y acá no me ha ido nada mal”.