El duro mensaje de Marcelo Bielsa para el entrenador de México Jaime Lozano por no jugar con todo su potencial

Es que México jugó con un equipo alternativo ante Uruguay y a Bielsa no le cayó muy en gracia.

De todas formas, el entrenador expresó que vio el resultado como "exagerado".

"Fue un partido de resultado exagerado. El primer tiempo fue un partido en el que si bien merecimos los goles también podríamos haberlos sufrido. El funcionamiento ofensivo del equipo en el segundo tiempo se facilitó y pudimos jugar mejor que en el primero. Pero cuando se dan diferencias de goles importantes hay que medir con cuidado la producción del equipo porque la desventaja en el marcador disminuye al oponente. Pierde un poco el oponente con un resultado tan adverso y se desvirtúa un poco", dijo.

"El resultado es engañoso, en el primer tiempo México pudo haber convertido y el partido hubiera sido distinto. Cuando las diferencias son grandes es más fácil jugar bien. De todas maneras creo sinceramente, como comentaba anoche, que México tiene jugadores, no pierda de vista que hoy había muchos jugadores importantes fuera del equipo, demasiados. Conservando los destacados que tuvo hoy en el campo y agregando los que no ingresaron o no estaban, México va a ser un rival muy distinto al que vimos hoy", agregó.

Así analizó el panel de Fútbol Picante la primera frase de Bielsa:

En Línea de 4, también fueron críticos con Lozano: "No tenemos al entrenador adecuado".