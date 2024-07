El enigmático posteo de la selección uruguaya sobre Luis Suárez en el último partido de la celeste en la Copa América 2024, ¿y el último del Pistolero?

Golpeados, por la eliminación en semifinales ante Colombia y por los incidentes que se registraron al final de ese partido, en el que fueron denunciados 11 jugadores de la selección, buscarán cerrar el torneo con una victoria, que le reportará US$ 1.000.000 más en premios. El tercero embolsará US$ 9.000.000 y el cuarto US$ 8.000.000.