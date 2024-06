El impactante estadio en el que la selección de Uruguay jugará la segunda fecha de la Copa América 2024 ante Bolivia

Inaugurado en 2010, tomó el relevo del antiguo Giants Stadium, un legendario estadio que estuvo activo durante 47 años siendo casa de los New York Jets o New York Giants de la NFL hasta el día de su demolición el 4 de febrero de 2010.

Luego de dicha demolición y después de una inversión de US$ 1.600 millones , el Metlife Stadium, que se empezó a construir en el 2007, se volvió sede de los equipos de la NFL antes mencionados. Tiene una capacidad para 82.566 personas y abrió sus puertas el 7 de mayo.

En el 2014 fue el estadio donde se desarrollo la final de la Super Bowl y también fue el lugar donde se organizó la final de la Copa América Centenario de 2016 donde chile le ganó por penales a Argentina. También, albergó conciertos de Taylor Swift hasta en tres ocasiones en 2023.

Además, otros grandes artistas como Bruce Springsteen, Beyonce o Ed Sheeran han realizado diversas presentaciones musicales en el colosal estadio.

AP18202197597843.webp Taylor Swift se presentó en el MetLife Stadium tanto en 2018 durante su gira Reputation, como en 2023 con The Eras Tour Evan Agostini/Invision/AP

El estadio, que en su exterior está cubierto de aluminio, con luces en su interior, cuenta con 218 palcos de lujo y una tecnología similar a la que se utiliza normalmente en el Allianz Arena de Múnich (estadio donde juega el Bayern Múnich) o el campo de San Mamés en España, donde juega de local el Athletic Club.

Como curiosidad, el nombre MetLife deriva de un patrocinio con la empresa de seguros de vida la cual renta el nombre desde 2011 y tiene una vigencia de 25 años.

Costo de las entradas para el partido inaugural de la selección uruguaya

En total se jugarán 32 partidos los cuales se disputarán en los 25 días de competencia, entre 16 selecciones participantes -10 de Sudamérica y 6 de Concacaf, en calidad de invitadas.

Las entradas se venden exclusivamente a través de CopaAmérica.com.

Los precios para la primera fase van desde los US$ 45 a los US$ 3.000.

En tanto, para los cuartos de final, las más baratas ascienden a US$ 100 y entre US$ 150 y US$ 175 para las semifinales.

El calendario de Uruguay para la Copa América 2024

La selección uruguaya debutará el domingo 23 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami a la hora 21:00 local, 22:00 de Uruguay, contra Panamá.

El segundo partido del equipo de Marcelo Bielsa será el jueves 27 de junio contra Bolivia en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, también a las 22 de Uruguay.

La fase de grupos la cerrará contra el cabeza de serie Estados Unidos el lunes 1º de julio a la hora 20:00 local en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Ese partido también será a la hora 22:00 de Uruguay porque en Kansas la franja horaria es distinta al este de Estados Unidos.