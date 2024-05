El impresionante estadio en el que debutará la selección uruguaya y donde podría definir la Copa América 2024

El estadio se inauguró el 16 de agosto de 1987 y tuvo un costo aproximado de US$ 115 millones.

GONDaidXcAAOYFA.jfif Hard Rock Stadium

Inicialmente llamado Joe Robbie Stadium, en referencia al primer dueño de los Miami Dolphins -equipo de la NFL- fue sede también de los Florida Marlins de la Major League Baseball (MLB) antes de su mudanza en 2011 y por si fuera poco, albergó enormes conciertos de miles de estrellas de la música. Allí cantaron The Who, Guns N’ Roses, Pink Floyd e incluso el reconocido cantautor Paul McCartney.

Desde 2019, en este estadio se juega uno de los torneos de tenis más importantes el mundo: el Masters 1000 de Miami, donde en estos años se han consagrado jugadores como Roger Federer y Carlos Alcaraz.

GONDaikWoAAFzg3.jfif Hard Rock Stadium

Durante los años, este estadio ha sido remodelado en varias ocasiones para adaptarse a las necesidades del gran público estadounidense. Entre los años 2015 y 2016 se llevó adelante unas remodelaciones con unos costos exorbitantes de US$ 355 millones con el objetivo de acoger una nueva final de la Super Bowl.

Estas remodelaciones permitieron que se incorporaran zonas exclusivas para aficionados VIP, espacios para diversos restaurantes y se incorporó un increíble techo retráctil mediante el cual los hinchas se podrán resguardar ante posibles lluvias y/o otros climas adversos.

Este moderno estadio ofrece experiencias exclusivas que van desde asientos con un estilo cine, un club privado ambientado en los años 1930 -diseñado para recibir a 20 personas-, o suites donde venden paquetes con comida y bebidas, que incluyen además pases de estacionamiento, accesos rápidos, cocina equipada, pantallas planas, asientos tipo bar dentro dentro de la suite y asientos de mayor comodidad en la tribuna con la mejor vista al campo.

Por si fuera poco, cuenta con otro club privado llamado "Club 72", espacio que se presume que es el más lujosos dentro de los recintos deportivos en Florida, según los medios locales.

MPMS4ZV36BEALC7RYUCDF6T4NU.jpg Hard Rock Stadium

Costo de las entradas para el partido inaugural de la selección uruguaya

En total se jugarán 32 partidos que se disputarán en los 25 días de competencia, entre 16 selecciones participantes -10 de Sudamérica y 6 de Concacaf, en calidad de invitadas.

Las entradas se venden exclusivamente a través de CopaAmérica.com.

Los precios para la primera fase van desde los US$ 45 a los US$ 3.000.

En tanto, para los cuartos de final, las más baratas ascienden a US$ 100 y entre US$ 150 y US$ 175 para las semifinales.

El calendario de Uruguay para la Copa América 2024

La selección uruguaya debutará el domingo 23 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami a la hora 21:00 local, 22:00 de Uruguay, contra Panamá.

El segundo partido del equipo de Marcelo Bielsa será el jueves 27 de junio contra Bolivia en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, también a las 22 de Uruguay.

La fase de grupos la cerrará contra el cabeza de serie Estados Unidos el lunes 1º de julio a la hora 20:00 local en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Ese partido también será a la hora 22:00 de Uruguay porque en Kansas la franja horaria es distinta al este de Estados Unidos.