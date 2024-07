La montaña que le espera a Marcelo Bielsa con Uruguay, y el camino llano de Argentina en la Copa América 2024

20240702 KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 01: Ronald Araujo of Uruguay celebrates after winning during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between United States and Uruguay at GEHA Field at Arrowhead Stadium on July 01, 2024 in Kansas City, Missouri. Ronald Araujo Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP

Un detalle estadístico más de lo que dejó la primera fase: la capacidad goleadora de Uruguay está despegada del resto, ¿verdad? La selección es el reflejo del fútbol del entrenador argentino Marcelo Bielsa, la voracidad ofensiva y la asfixia a los rivales se transformó en nueve goles en tres partidos, lejos de los seguidores que quedaron con seis.

Sin embargo, ¿sabías que Uruguay no lidera la estadística de remates al arco? Fue el más efectivo, pero no el que tuvo más situaciones frente al arco. En la primera fase, quien más disparó fue Argentina con 54 (5 goles), segundo Uruguay con 50 (9), tercero Brasil con 43 (5) y están cuartos Venezuela y Colombia con 41 cada una (6).

¿Dónde ver los últimos ocho partidos de la Copa América 2024?

De los ocho que quedan (cuartos, semifinales, tercer puesto y final), el único que los televisa todos es Directv por cable y DGO por streaming. El resto de los cables (Flow, Montecable, TCC, Nuevo Siglo y todos los del interior) y por streaming (AntelTV y AUFTV) emitirán siete, no tendrán Colombia vs Panamá. Además, TV Ciudad en televisión abierta satelital tendrá a Uruguay en cuartos, una semifinal (la de Uruguay, si avanza) y la final.

El empinado camino de Uruguay

La selección de Bielsa desplegó en la cancha en sus tres primeros partidos del grupo C, un juego que le permitió confirmar su condición de candidato a pelear por el título.

Sin embargo, Luis, para llegar a la final del 14 de julio en Miami, Uruguay tendrá que jugar tres finales, mientras que Argentina, que va por el otro lado del calendario, tendrá un solo obstáculo, la finalísima de la Copa América.

Vos te estás preguntando, ¿por qué Uruguay debe jugar tres finales y Argentina una sola para llegar al título?

Mirá cuál es la razón, que está explicada en el recorrido de Uruguay para llegar al último partido del torneo:

Cuartos de final: tiene que ganarle a Brasil

Semifinal: Colombia (es favorito ante Panamá)

20240627 Uruguay's Argentine coach Marcelo Bielsa looks on during the Conmebol 2024 Copa America tournament group C football match between Uruguay and Bolivia at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, on June 27, 2024 CHARLY TRIBALLEAU / AFP Marcelo Bielsa Foto: Charly Triballeau / AFP

Final: Argentina (es favorita de su lado del fixture)

Mirá el camino de Argentina:

Cuartos de final: Ecuador (en el grupo B solo le ganó a Jamaica, perdió con Venezuela y empató con México)

Semifinal: las dos sorpresas del torneo, Venezuela o Canadá

Final: Uruguay

Las cinco razones que tiene Uruguay para ganarle a Brasil

Estas son las cinco razones que tiene Uruguay para ganarle a Brasil el sábado en cuartos de final:

El momento futbolístico de Uruguay . Recorrió la primera fase de la Copa América en constante crecimiento. Supo ganar corriendo, jugando, brindando show, emocionando y, con Estados Unidos, también apretando los dientes y sufriendo. Está listo para todo . Es el equipo más goleador con nueve. Consolidó su juego. Y un plus : Bielsa tiene el plan armado, ensamblado, bien ensayado y comprobó que es exitoso.

. Recorrió la primera fase de la Copa América en constante crecimiento. Supo ganar corriendo, jugando, brindando show, emocionando y, con Estados Unidos, también apretando los dientes y sufriendo. . Es el equipo más goleador con nueve. Consolidó su juego. Y : Bielsa tiene el plan armado, ensamblado, bien ensayado y comprobó que es exitoso. El momento de incertidumbre de Brasil. Es un equipo en transición. El entrenador Dorival Junior tiene solo siete partidos con el plantel (ganó tres), arrastra un contrapeso enorme por la falta de confianza y porque su fútbol no termina de encontrar el funcionamiento.

Es un equipo en transición. El entrenador Dorival Junior tiene solo siete partidos con el plantel (ganó tres), arrastra un contrapeso enorme por la falta de confianza y porque su fútbol no termina de encontrar el funcionamiento. El punto más fuerte del funcionamiento de Uruguay encuentra terreno fértil para avanzar en el más débil de Brasil. ¿Viste los problemas que tiene Brasil para salir jugando con pelota? Imaginate ese escenario contra la demoledora y asfixiante presión de Uruguay. Una muestra de ello fue que durante la última media hora del partido contra Colombia, los brasileños no pudieron salir con balón dominado, y pasaron mal. Es una diferencia enorme a favor de los celestes en este momento.

encuentra terreno fértil para avanzar en el más débil de Brasil. ¿Viste los problemas que tiene Brasil para salir jugando con pelota? Imaginate ese escenario contra la demoledora y asfixiante presión de Uruguay. Una muestra de ello fue que durante la última media hora del partido contra Colombia, los brasileños no pudieron salir con balón dominado, y pasaron mal. Es una diferencia enorme a favor de los celestes en este momento. La ausencia de Vinicius Jr., la figura y goleador de Brasil. El sábado no tendrá al jugador más desequilibrante, por suspensión. El crack de Real Madrid y el mejor en su función, según Bielsa, mirará el partido desde la tribuna.

la figura y goleador de Brasil. El sábado no tendrá al jugador más desequilibrante, por suspensión. El crack de Real Madrid y el mejor en su función, según Bielsa, mirará el partido desde la tribuna. El recambio de Uruguay viene con más fuerza que el de Brasil. La generación de futbolistas liderada por Federico Valverde expresó un crecimiento y consolidación con el modelo de Bielsa.

20240627 Uruguay's forward #19 Darwin Núñez celebrates scoring his team's second goal during the Conmebol 2024 Copa America tournament group C football match between Uruguay and Bolivia at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, on June 27, 2024 C Darwin Núñez Foto: Charly Triballeau / AFP

¿Tenés dudas acerca de que en este funcionamiento Uruguay está uno o dos goles por encima de Brasil?

Y, ¿cuáles son las fortalezas de Brasil en este torneo de Estados Unidos? El peso de su camiseta, que con la celeste se diluye, y una estadística que le favorece: Uruguay solo le ganó un partido en 20 años, período en el que jugaron 12. La selección ganó en octubre pasado por Eliminatorias en el Estadio Centenario, empataron cuatro y perdió siete.

¿Sabías que hay un antídoto para esa estadística adversa? Esta generación está desintoxicada de esos números, no carga con ese lastre, sino que llegó en 2023 para cambiar la historia y dar vuelta la estadística.

Hay otro elemento, silencioso, que Brasil puso en escena: la crítica que comenzaron a lanzar críticas contra los arbitrajes.

De todas formas, este sábado en Las Vegas, Uruguay tiene todo para volver a mostrar autoridad futbolística y dejar afuera a Brasil de la Copa América y seguir en carrera por la 16.

Mirá el mapa de calor de Valverde en 2023-2024 con Real Madrid y con la selección

Los mapas de calor permiten descubrir movimientos de los futbolistas y entender el despliegue que realizan en el campo de juego.

Hoy quiero compartirte tres imágenes, que muestran el Valverde de la selección y al de Real Madrid.

La intensidad va cambiando de rojo (mayor recorrido) a amarillo. Además, en este caso, mayor cantidad de partidos en La Liga o en la Champions, con Real Madrid, pintan más espacios del campo.

Sin embargo, hay un detalle que está bien marcado.

El rol de Valverde en Real Madrid es por la banda derecha como se ve en estas imágenes, en la primera de La Liga 2023-2024 y en la segunda de la Champions del mismo período:

Mapa de calor la Liga 2023-2024 Federico Valverde.jpg Mapa de calor de Federico Valverde en La Liga 2023-2024

Mapa de calor de Federico Valverde en la Champions 2023-2024 .jpg Mapa de calor de Federico Valverde en la Champions 2023-2024

En la selección, en su nueva función de doble cinco junto a Ugarte, su recorrido es más amplio en la cancha, más lejos del arco rival, y no solo por el sector derecho sino también, casi en una proporción similar, aparece por izquierda.

Este es el dibujo de Valverde en los tres partidos de la Copa América con la selección: