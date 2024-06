Las fuertes explicaciones de Marcelo Bielsa a Luciano Rodríguez para indicarle por qué no quedó en la selección de Uruguay

El delantero de Liverpool explicó que "después del entrenamiento, Marcelo Bielsa nos comunicó de muy buena manera que íbamos a quedar afuera de la lista".

Y añadió enseguida: "Estoy muy orgulloso de haber podido entrenar con esas bestias y ahora, a seguirlos como un hincha más".

"Fue una experiencia única en Denver, una ciudad hermosa, un plantel corto, pero se disfrutó muchísimo, lo que pidió Marcelo (Bielsa), lo pudimos acatar muy bien. Estoy muy agradecido de haber podido estar", sostuvo.

Luciano Rodríguez explicó qué fue lo que le dijo Marcelo Bielsa para bajarlo de la lista definitiva de la Copa América 2024.

"Marcelo me dijo que yo no había tenido un muy buen semestre (en Liverpool) y que hay jugadores que están en ligas superiores al fútbol uruguayo. Ese fue el argumento que me dio y es muy válido", dijo con tranquilidad.

También habló del trato especial que tiene siempre Luis Suárez para con él.

"Me envió un mensaje muy emotivo y estoy muy agradecido con Luis, quien siempre me escribe cuando estoy en la selección. Es un crack, un ídolo para mí", terminó diciendo.

