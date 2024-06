Los consejos de Diego Forlán a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y la demoledora estadística de goles saliendo de atrás

"En el primer tiempo el equipo estuvo bien, presionando, tuvo varias salidas equivocadas el arquero de ellos y nosotros presionamos y no se nos dio el gol por offside o por toma de decisiones. Lo que pasó en el segundo nos viene bien, porque jugar a la misma velocidad todo el rato no se puede . Está bueno, un gol que hicimos contra México, una jugada espectacular, perfecta. Y el otro día tuvimos una igual en el primer tiempo, con Nández, Pellistri y el arquero le atajó a Darwin. Cuando estamos y se te da, bárbaro, pero hay momentos en el partido que tenés que tener esa lectura, y no estoy diciendo que se tenga que bajar el ritmo, pero no se puede jugar a una velocidad máxima como juega Uruguay", analizó Forlán en Sport 890.

20240623 SPO - SOC - URUGUAY - V - PANAMA - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Facundo Pellistri of Uruguay controls the ball during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Panama at Hard Rock

20240624 MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay celebrates the team's third goal scored by Matias Viña (not in frame) during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Panama at Hard Rock Stadium on J Marcelo Bielsa Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP

El exfutbolista también detalló otra estadística: "¿Cuántos goles de pelota quieta se hacen? Entre un 25% y 30%. Una persona que se dedica a la pelota quieta es Jorge Fossati, le dedica horas a la pelota quieta; Universitario que salió campeón, mismo en Danubio, hicieron muchos goles de pelota quieta. No podemos hacer todos los goles saliendo de abajo del arco, tenemos que ser un poquito más pragmáticos y darnos cuenta. Es una crítica constructiva, es lo que yo veo", subrayó.

Ni Manchester City ni Real Madrid juegan a esa velocidad

Agregó que le encanta como juega Uruguay: "Es espectacular como lo viene haciendo, lo único que vi es que en el segundo tiempo, hay momentos que no se puede jugar todo a esa velocidad. No te da el físico, no te da la precisión. No juegan Manchester City ni Real Madrid a esa velocidad, te hablo de los mejores del mundo. No juega España a esa velocidad. Si manejás esos momentos y ritmos, si Uruguay lo sabe manejar en que momentos hacerlo, pasamos a ser un equipo espectacular".

Por último destacó: "Yo jugué en Uruguay de diferentes maneras, en su momento éramos Zalayeta y yo, el Cheva y yo, que son los delanteros que más me ha tocado jugar en aquella época que no estaban Edi y Luis, y jugábamos a 180 pulsaciones y no tocaba la pelota. Era solo correr, correr, correr... Había momentos que les decía no me la tiren más porque no me da. Entiendo perfectamente, se te empiezan a hinchar las piernas, no tenés la precisión, el ahogo, no te da para pensar, le pegás al pasto. Tienen una capacidad aeróbica y anaeróbica enorme, por la juventud, por las ganas, por la calidad y jerarquía, yo digo que si tenés la capacidad de demostrar ese ritmo y ese tiempo, es complicadísimo para los rivales".