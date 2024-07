Marcelo Bielsa habló de Brasil, de la revelación de la Copa América 2024 y de la importancia del baby fútbol

Consultado acerca de cómo vivió el partido ante Estados Unidos fuera de la cancha y si los celestes jugaron peor debido a eso, dijo: “Mi ausencia no tuvo significación, salvo el cierre del partido, donde ellos con una disposición muy ofensiva y todos jugadores de ataque, generaron peligro que hasta ese momento no había producido. Si yo hubiera estado en el campo de juego, la producción no hubiese sido mejor”.

Vinícius Jr,, quien él mismo dijo que es el mejor extremo del mundo, no puede enfrentar a Uruguay por estar suspendido. A la hora de si modifica en algo la propuesta de la celeste, expresó: “No. Brasil es un país que tiene muchos extremos de ambas puntas y jugando en grandes equipos del mundo y en buen nivel, así que el sustituto que disponga el rival para resolver la ausencia de Vinícius no será una opción sencilla de neutralizar”.

Para Marcelo Bielsa la revelación es la selección de Colombia

“Hay un equipo revelación que es el que más cautivó con los momentos que produjo que es Colombia, un equipo que unánimemente está valorado”, señaló.

Y más adelante se explayó: "Le sobran delanteros y en el fútbol no es común, tiene más de una opción para cada puesto, sin grandes diferencias respecto del que inicia al que ingresa. El jugador colombiano ha sufrido una transformación porque juega en las mejores ligas del mundo y compite con naturalidad. O sea que a la frescura y al predominio del fútbol creativo, ahora se le ha agregado aquello que es indispensable para sobrevivir en el fútbol de hoy".

También fue consultado acerca de si de alguna manera, le sirve la táctica que aplicó en el encuentro anterior ante los brasileños, cuando Uruguay ganó 2-0 por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

"Primero, aclaro que en Uruguay están todos los jugadores disponibles. A veces es difícil extrapolar experiencias pasadas con compromisos actuales porque no son los mismos jugadores, no es el mismo entrenador, no es la misma realidad deportiva. Hay muchos puntos de diferencia, Eliminatorias, Copa América, momento de la temporada, perfil del entrenador, que son distintos, como para tomar como base algo que pasó antes”.

Asimismo, le preguntaron sobre la importancia que tiene el calor y la humedad en el esfuerzo que hacen los jugadores.

“Hay veces que hay preguntas que para responderlas de manera contundente, hay que recurrir a datos y también cuando los datos son muy definitorios y uno se refiere a ellos, parece una posición un poco creída o vanidosa, y no me gusta pasar por ser interpretado como soberbio o como recurriendo a los números de manera prioritaria", indicó.

Y siguió: "Pero la Conmebol, en una medida que para mí es muy saludable, ofrece los datos de rendimiento físico en las cinco o seis variables que se evalúan y uno puede ver cómo se comportan físicamente los rivales que se enfrentan, el rendimiento físico individual de cada jugador, el rendimiento del rival que enfrenta, los valores de todos los equipos, y en ese aspecto, uno encuentra conclusiones que son muy fáciles de interpretar".

La importancia del baby fútbol en Uruguay y las polémicas arbitrales

Marcelo Bielsa también habló sobre la importancia que tiene en los futbolistas uruguayos, el baby fútbol que en el país se hace competitivo.

"En la formación del futbolista, Uruguay tiene algo diferencial que es una liga que es muy competitiva desde edades muy tempranas que todos los especialistas desaconsejan. Ese rasgo tan distintivo del jugador uruguayo de mantener la agonística como una virtud principalísima que lo hace temible, en común con sus condiciones, creo que se genera con ese recurso que es una liga nacional en la que participan muchísimos niños, 50 o 60 mil niños de los nueve a los 13 años. Algo de ese recurso tiene que ver con el afán competitivo tan desarrollado que tienen los jugadores uruguayos", explicó.

El DT celeste fue consultado acerca de las polémicas arbitrales que se han dado en la Copa América 2024.

conferencia.jpg Marcelo Bielsa y Facundo Pellistri hablaron en conferencia de prensa previo al partido entre la selección de Uruguay y Brasil por la Copa América 2024

"Las polémicas arbitrales nunca son saludables, sobre todo, porque los árbitros tienen una tarea que es muy difícil y pareciera que el auxilio de la tecnología nos vuelve aún más tercos para valorar las conclusiones que parecerían irreversibles y para mí, eso le hace mucho daño al fútbol", explicó.

Y continuó: "Le aseguro que es mucho más difícil arbitrar que jugar y la lupa que puede haber sobre mí, es mucho menos exigente que la que opera sobre los árbitros. Todos sabemos que las medidas son injustas o justas, pero también acertadas o desacertadas. En la medida que el juego se haga predecible y hacia eso vamos, irá perdiendo el atractivo. Tengo la certeza de que el fútbol tiene un proceso decreciente. Cada vez lo ve más gente y cada vez es menos atractivo, porque no se privilegia lo que convirtió a este juego en el primer juego del mundo".

La opinión de Facundo Pellistri para el partido ante Brasil

Facundo Pellistri también habló del partido contra los brasileños.

“Llevamos muy bien las cargas porque hicimos una preparación muy dura para llegar a esta copa de la mejor manera. Sabemos el estilo de juego que tenemos, con mucha presión arriba y nos encontramos bien”, comenzó diciendo el extremo uruguayo.

Sobre el partido ante los brasileños indicó: "A nivel de preparación, respetamos a Brasil como a todos los rivales que enfrentamos y nos preparamos de la misma manera para enfrentar a todos los rivales. Los dos equipos sabemos que va a ser un partido increíble, lindo de ver".

“Los rivales y los laterales atacan y crean peligro y por nuestro estilo de juego, no dejamos a nadie libre y por eso a veces me toca jugar un poquito más atrás, pero todo es muy dinámico y a veces quedan claros para mí en ofensiva”, aclaró.

Y subrayó: "Brasil tiene un plantel muy completo. Si juega Wendell o Guilherme Arana por el lateral izquierdo en mi marca, no me preocupa. Vinícius es de los mejores del mundo y no podrá estar, pero Brasil tiene muchos jugadores para poder suplantarlo, quizás no en su nivel, pero tienen muchas cualidades. Estamos prontos para enfrentar a quien toque en ese lugar".