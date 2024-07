Copa América 2024: estos son los jugadores que arrancar en punta para ganar el MVP del torneo

La historia de ese Mundial dirá que la 'Araña' contribuyó con cuatro goles que llevaron a Argentina hasta la final, mientras que el del Inter se fue en blanco de la cita, aunque reconociendo gallardamente que "un compañero (Julián Álvarez) entró y lo hizo mejor que yo".

Convertido en el actual goleador de la Copa América, Lautaro llegó a 28 goles vestido de albiceleste y es el segundo máximo artillero en la era Scaloni, sólo superado por un tal Messi.

"Estos momentos son los que más se disfrutan, pero cuando no convertía también estaba tranquilo porque siempre sé que doy el 100 por 100 por esta camiseta (...) Me mato para poder estar dentro del equipo", reconoce 'el Toro'.

Venezuela sabe lo que es disputar unos cuartos de final de Copa América, será su quinta presencia en la fase final del torneo, pero la de 2024 con un dulce sabor vinotinto al clasificar como primera de grupo, el B, con puntaje ideal (2-1 a Ecuador, 1-0 a México y 3-0 a Jamaica).

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JUNE 26: Salomón Rondón of Venezuela celebrates after scoring the team's first goal during the Copa América 2024 Group B match between Venezuela and Mexico at SoFi Stadium on June 26, 2024 in Inglewood, California. Ronald Martinez/

Salomón Rondón celebra su gol de penal para Venezuela ante México por la Copa América 2024

FOTO: AFP